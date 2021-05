«La immunitat de grup contra la pobresa només l’aconseguirem amb l’ajuda de tothom». Amb aquest missatge, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolor Puigdevall, va voler deixar clar que l’emergència provocada per la pandèmia no ha estat qüestió d’un any molt complicat, el 2020, sinó que necessitats i desigualtats estructurals en la societat ja s’arrossegaven des de feia temps i que no desapareixeran «en una crisi econòmica i social que ens acompanyarà els anys vinents». L’acompanyament emocional, «davant el que molts ja anomenen la nova onada, que és l’increment dels problemes de salut mental», o l’atenció a les persones en situació administrativa irregular, «molt perjudicades en el context actual», són alguns dels reptes de futur de Càritas un cop fet el balanç d’un 2020 marcat tant per una gran crisi com «per l’onada de solidaritat com a resposta».

Acompanyat pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, Dolors Puigdevall, Martí Batllori i Caye Gómez van presentar ahir una memòria de l’any 2020 amb dades impactants com un increment d’un 21,8% de les persones ateses respecte als dotze mesos anteriors (arribant a 29.915 persones) o que el total de beneficiaris per les ajudes de Càritas va arribar al 8% de la població de la diòcesi de Girona, 68.004 (la diòcesi engloba totes les comarques gironines, amb l’excepció del Ripollès i la Cerdanya, més una part del Maresme amb poblacions com Pineda, Calella, Sant Pol o Arenys).

Amb 358 punts de servei, i una empresa d’inserció social, Càritas té 8 programes i 46 projectes en marxa amb el «Programa de Cobertura de necessitats bàsiques», on hi ha els serveis d’aliments, com a punta de llança contra la pandèmia amb un creixement del 43,1% respecte al 2019 (18.891 persones). En aquest programa, la inversió econòmica en ajudes directes a les famílies ha estat de 2.036.840 euros (un 44,8% més). «Una parella jove, amb fills a càrrec, de nacionalitat espanyola, atesa als serveis d’aliments i als projectes educatius», és el perfil tipus de les persones acompanyades per Càritas Diocesana de Girona durant l’any 2020 en un període en què van augmentar un 4% els atesos de nacionalitat espanyola, mentre que van baixar un 10% els de nacionalitats de l’Amèrica Llatina o Àfrica.

En un context de pandèmia, i en alguns mesos de confinaments, Càritas també va incidir durant l’any 2020 en el seu programa dedicat als més joves i a les famílies. «Aquests eren projectes que no podíem deixar de fer», va dir Puigdevall sobre els «1.210 infants i joves acompanyats des de projectes educatius» que, en comparació amb l’any anterior, representa un increment del 18,2% per pal·liar la bretxa digital per la manca d’ordinadors, connexió a internet o competència digital de les famílies. En un altre camp, el del programa «Sense llar i habitatge», va atendre un 57% més de persones; d’aquestes, un vint per cent eren dones.

Quant als «itineraris integrals d’inserció laboral», en plena aturada en sec del mercat laboral, Càritas Diocesana de Girona va aconseguir «30 insercions de persones en risc d’exclusió en empreses de serveis essencials durant el confinament». En total, en aquest programa es va fer l’acompanyament a 1.182 persones (un 18,6% menys que el 2019). Pel que fa, concretament, a l’empresa d’inserció laboral i d’economia solidària de Càritas, ECOSOL, es van oferir 90 llocs de treball pels quals van passar un total de 146 persones que van participar en el muntatge de 66.219 bicicletes i el reciclatge de 379 tones de roba i dues de llibres. Al final del procés d’inserció, 22 persones van trobar feina a l’empresa ordinària.

El segon programa més utilitzat, lògicament després del de Cobertura de Necessitats Bàsiques, que va emportar-se el 65% de les atencions, va ser el d’Assessorament Jurídic, amb 3.277 persones ateses (sobretot en el Servei de l’Assessorament a l’Immigrant).

La resposta de Càritas Diocesana de Girona en un any tan complicat com el 2020 va ser possible gràcies a les 3.200 persones que hi van fer voluntariat i a «l’onada de solidaritat econòmica» que va permetre a l’entitat mobilitzar més de sis milions d’euros només en acció social. Les despeses totals de Càritas, comptant també ECOSOL, van superar els 9 milions.