La Garrotxa ha sigut la comarca més castigada per la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona i, encara ara, es noten els efectes del virus amb uns indicadors de contagi molt elevats. On la covid-19 ha causat un gran impacte és als geriàtrics de la comarca, on al llarg d’aquest any han sorgit diversos brots que han causat la mort de desenes de persones vulnerables.

Des que va arribar la vacunació que la mortalitat ha anat baixant a tota la regió, així com els positius a les residències. Aquesta millora s’ha notat especialment a la Garrotxa, ja que els geriàtrics de la comarca fa més d’un mes que no detecten casos, segons va avançar ahir Ràdio Olot. El responsable de l’Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, va destacar el benefici de les vacunes i el fet que «la situació actual a les residències no té res a veure amb fa mig any». Els usuaris de les residències de la Garrotxa que s’han volgut vacunar ja ho han fet. El vaccí s’ha posat en un 96% dels residents i a tots els centres ja s’han subministrat les dues dosis. Nicolau remarca, però, que tot i les bones notícies, no poden deixar de controlar els geriàtrics. L’últim brot es va detectar al gener a la residència Montsacopa. En total, als geriàtrics de la comarca s’hi han registrat 341 contagis i 107 morts.

Malgrat tot, els indicadors de contagi a la comarca encara no són bons, tot i que han millorat respecte a les darreres setmanes.

La Garrotxa és la tercera comarca catalana amb el risc de rebrot més alt, amb un total de 417 punts i és la que té la incidència de positius més elevada de Catalunya, amb 604 casos per cada 100.000 habitants. També té la taxa de confirmats de les proves PCR i tests d’antígens més elevada amb un total de 204 per cada 100.000 proves que es fan a tota la comarca.