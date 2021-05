Un centenar de delegats del sindicat Metges de Catalunya es van concentrar ahir a Barcelona per exigir la millora «urgent» de les condicions laborals i professionals dels facultatius de família davant el «declivi agònic» que s’ha agreujat amb la pandèmia. Segons van llegir en un manifest, en el marc del Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família, els professionals mèdics van reclamar al Departament de Salut la millora «immediata» de les condicions d’aquest col·lectiu, «ofegat per la sobrecàrrega de les consultes, el dèficit de personal, la manca de reconeixement i el menyspreu a la seva autonomia i capacitat de decisió».

Segons exposa el sindicat, els facultatius, vestits de negre, van deixar les seves bates blanques al damunt d’unes cadires col·locades davant de la Generalitat, per simbolitzar la falta de professionals i el futur que s’apropa, com a conseqüència de l’escassetat de mitjans destinats al primer nivell assistencial. Posteriorment, van desplegar tres pancartes que, amb el lema «Volem ser-hi», reivindicaven l’augment de la plantilla, més temps per visita i un més reconeixement i respecte als metges de família.

Un dels efectes d’aquest «declivi agònic» és l’increment de les baixes laborals per estrès, ansietat o depressió entre els especialistes de medicina familiar i comunitària que «s’han triplicat en els darrers tres anys», segons afirmen.

«Abandó de la professió»

Entre els manifestants hi havia Ia Jaumà, delegada del sindicat Metges de Catalunya a la Junta de Personal de l’ICS d’Atenció Primària a Girona, que va lamentar a aquest diari la «precarització creixent, que empeny molts professionals a abandonar l’atenció primària i buscar noves oportunitats laborals a altres comunitats autònomes, on tenen una millor retribució». Det, només un 50% dels metges de família que acaben la seva especialització als centres d’atenció primària públics o concertats es queden a exercir en el primer nivell assistencial, segons afirma el sindicat.

Jaumà, metgessa de família a Banyoles i Serinyà, va lamentar que «juntament amb alguns companys, no sabem si arribarem a la jubilació com a professionals mèdics, si no canvien les condicions se’ns farà realment feixuc». És per això que va reclamar a Salut que contracti més personal «de forma immediata» perquè «arrosseguem un dèficit de personal de fa més de quinze anys, hi ha baixes que no es cobreixen i fa falta molta més inversió».

«Especialitat poc atractiva»

Una de les millores que fa temps que es revindiquen és «fer l’especialitat més atractiva i que els futurs metges l’escullin per voluntat i ganes». Segons Jaumà per aconseguir-ho cal «tornar-la a dignificar amb una millora de la retribució i de l’autonomia». La metgessa va lamentar que en comptes d’això, s’estan promocionant nous plantejaments en què «els metges ens acabem convertint en consultors en detriment de la qualitat assistencial».

Respecte a la implantació del model assistencial telemàtic, Jaumà va considerar que «encara ens ha saturat més de feina i l’únic que s’aconsegueix és cronometrar les visites als pacients». També va criticar la «burocratització» del sistema sanitari per part d’uns dirigents polítics que «viuen molt allunyats de la realitat assistencial i es pensen que els metges de família ho podem assumir tot».

Segons càlculs del sindicat Metges de Catalunya, el primer nivell assistencial necessita incorporar més d’un miler de facultatius, la majoria especialistes de medicina familiar i comunitària, «per afrontar amb garanties el final de la pandèmia de i poder recuperar amb normalitat l’atenció a les malalties cròniques», tenint en compte, a més, que l’activitat als centres de salut s’ha incrementat notablement el darrer any –l’atenció primària va fer 4,7 milions més de visites el 2020 respecte de 2019, gairebé un 10% més.

Satse reivindica les infermeres en el procés de vacunació

El Sindicat d’Infermeria, Satse Catalunya, ha subratllat que els consecutius rècords en la campanya de vacunació de la població enfront de la covid-19 tenen «noms i cognoms»: els de les milers d’infermeres i infermers que els fan possible en posar tot el seu esforç i compromís a administrar la vacuna al major nombre de persones en el menor temps possible. «Si volem arribar al finals d’estiu amb el 70 per cent de la població immunitzada al nostre país, els mesos de juny, juliol i agost seran crucials i requerirem que hi hagi les suficients infermeres i infermers per a continuar vacunant al ritme adequat», destaca Satse. Així mateix, el Sindicat recorda que no sols es limiten a administrar la vacuna, sinó que són els professionals sanitaris encarregats de la planificació, recepció i seguiment de les dosis.