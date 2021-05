La Federació d’Ecologistes de Catalunya, que inclou entitats gironines com Iaeden, Limnos o l’Associació de Naturalistes de Girona, ha criticat que ERC hagi «incomplert algunes promeses» que havia fet respecte a les polítiques ambientals del nou Govern, tot lamentant que no hagi recuperat la conselleria de Medi Ambient -malgrat que els republicans havien advocat per fer-ho- i l’hagin integrat dins del macrodepartament d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació.

En un dur comunicat, els ecologistes lamenten que Catalunya «quedarà orfe del necessari departament de Medi Ambient o Acció Climàtica, amb un conseller de Medi Ambient amb pes al Consell Executiu», tal com asseguren que els havia promès ERC. Tot i això, consideren «encara més preocupant» que les competències mediambientals recaiguin sota «l’òrbita i control del departament d’Agricultura», a qui acusen d’haver fet «històricament mans i mànigues per intentar neutralitzar i fer fracassar les polítiques a favor de la conservació dels espais naturals i la biodiversitat».

Els ecologistes també mostren un especial recel perquè la consellera d’Agricultura, la republicana Teresa Jordà, opti a revalidar el càrrec. «Justament és la consellera que més s’ha signat per la seva creuada en contra d’aquestes polítiques de conservació de la biodiversitat», indiquen. Entre altres qüestions, assenyalen que, en els darrers anys, des d’Agricultura «s’ha fet pressió política en contra de la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya i en contra d’altres iniciatives a favor de la preservació del medi natural de Catalunya, com el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa».

De la mateixa manera, indiquen que Agricultura, un departament «dominat pel lobby forestal», s’ha caracteritzat per «un total menyspreu a la normativa de protecció de la biodiversitat, executant actuacions en espais protegits sense sotmetre’s a les obligades avaluacions d’impacte ambiental».

També acusen la conselleria de fer actuacions «afectant a espècies en perill d’extinció i a zones protegides dels parcs naturals». De fet, entitats ecologistes han presentat a hores d’ara ja diverses denúncies administratives i judicials contra el departament d’Agricultura.

Un «retrocés»

Per tant, les entitats ecologistes creuen que tornar a incloure les competències de Medi Ambient dins d’Agricultura és un «retrocés». «El futur Govern, i molt especialment ERC, pretén tornar a posar els nostres parcs naturals, les nostres reserves, els nostres paisatges únics i les nostres espècies sota el control d’Agricultura i sota el control d’una consellera que sempre ha intentat fer-se amb aquestes competències per fer descarrilar tota iniciativa de conservació de la natura», lamenten.

Així doncs, les entitats consideren que és «molt greu» que el nou president, Pere Aragonès, i altres responsables d’ERC «faltin al seu compromís de recuperar el departament de Medi Ambient i, per si això fos poc, agreugin la situació oferint a Agricultura el control de les competències en biodiversitat».