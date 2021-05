El Departament de Salut ha donat per tancats els dos brots que hi havia a les residències Pla de Martís d'Esponellà i Zoilo de la Bisbal d'Empordà. Salut ha retornat els centres a la categoria verda, que vol dir que no hi ha cap usuari contagiat i s'ha començat a fer el desaïllament de les persones afectades pel virus. En el cas del centre d'Esponellà s'han detectat 16 casos de 50 residents i sis treballadors s'han contagiat. Per altra banda, la residència Zoilo de la Bisbal ha registrat 33 dels 55 usuaris i 5 treballadors han contret la malaltia. En aquest últim centre també s'han produït dues morts durant el brot.

La residència del Pla de Martís va anunciar de l'inici del brot durant l'abril que va fer aflorar els 16 casos positius. La majoria dels usuaris van ser asimptomàtics perquè ja estaven vacunats. També es va produir una mort d'una dona d'edat avançada amb patologies prèvies. El procés d'obertura es va començar la setmana passada amb el desaïllament de 13 persones contagiades i aquest dilluns es va fer un cribratge previ al desaïllament dels 34 contactes estrets, que estaven en quarantena preventiva. Una vegada que s'han tingut els resultats de les proves –tothom ha donat negatiu-, s'ha finalitzat l'aïllament d'aquests 34 residents i dels dos usuaris contagiats que faltaven.

Pel que fa a la residència Zoilo de la Bisbal d'Empordà, el brot es va detectar el 26 d'abril. Finalment ha afectat a 33 usuaris dels 55 que hi ha i dos d'ells han mort. Al llarg de la setmana passada ja es va començar a desaïllar els 28 residents contagiats que han superat la malaltia sense símptomes o amb símptomes lleus. Aquesta setmana quedaven només dues persones que actualment han completat els deu dies de quarantena i ja han superat la malaltia.