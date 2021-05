L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha concedit una subvenció de 663.793,31 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per finançar la primera fase d'obres per cobrir la riera del Monestir, xifrada en 950.000 euros. El consistori va anunciar l'any 2018 que volia cobrir la riera en quatre fases i trams.

El més proper al monestir i per on es començaran les obres en els propers mesos, va des de la plaça del Monestir fins al carrer Mercè. La segona s'estén fins a la bifurcació de la riera i s'estima en 352.000 euros; la tercera va fins al carrer Llibertat (701.000 euros) i la quarta, fins a l'escola Gaziel. En total, l'actuació ronda els 2,7 milions d'euros.

La previsió és que el cobriment de cada fase duri uns tres mesos i mig, a excepció del segon tram, que es farà en dos mesos. L'actuació no només busca cobrir la riera sinó també crear un nou carrer de gairebé mig quilòmetre que serà per a vianants. La intervenció, a més, vol contribuir a solucionar la canalització de l'aigua i evitar problemes relacionats amb les rieres, com els mosquits o les males olors. Per a l'equip de govern, aquest és un dels projectes estratègics de mandat, juntament amb l'aparcament o el Thyssen.