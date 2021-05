El Departament de Salut va començar ahir a vacunar amb Janssen els treballadors d’empreses fruiteres del Baix Segre. La vacunació a aquest sector, que s’aplica independentment de l’edat que tinguin els treballadors, es va iniciar a Soses amb l’administració del vaccí monodosi a unes 300 persones. En els pròxims dies, n’arribaran 3.600 més, que es posaran durant el cap de setmana i la setmana vinent, segons va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés. Així mateix, va indicar que també hi hauran punts en què es vacunarà els treballadors agraris com ara Alcarràs o Lleida. Vergés també va explicar que mantenen contactes amb el Govern de l’Aragó, que començarà demà a vacunar treballadors agraris en aquesta comunitat.

La consellera va assenyalar que «tota la feina feta la temporada passada i de forma anticipada s’està posant ara de manifest, amb molts esforços i molts recursos i sobretot amb la implicació de tots els municipis».

Nou punt al Camp Nou

D’altra banda, el Camp Nou obrirà dijous de la setmana vinent com a nou punt de vacunació amb capacitat per administrar 2.500 dosis setmanals, segons va informar el Departament de Salut. En concret, s’habilitarà la Sala Berlín de l’estadi amb fins a quatre boxes de vacunació i romandrà oberta durant tres setmanes. La coordinació assistencial d’aquest punt de vacunació serà de l’Hospital Clínic, que hi aportarà el personal mèdic i d’infermeria, i també de l’atenció primària del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample i del CAP Sarrià, que hi aportaran els professionals administratius pel registre i l’atenció al ciutadà.

Salut diu que no s’entén tant des del punt de vista massiu sinó «per tenir un punt emblemàtic per a la conscienciació».