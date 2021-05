L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses posa a licitació les obres de recuperació del canal del Molí Petit, que gestiona i dinamitza el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter des de l’any 2004, i la reparació de l’esllavissada a la pujada de Sant Antoni, un accident geològic inestable que malmet la carretera de tant en tant, especialment després d’episodis de pluges intensos.

Recuperació del canal del Molí Petit i millora de l'entorn

Després de la recuperació de la bassa i del mecanisme en els darrers anys, l’únic escull que quedava per tornar a habilitar del tot del molí amb finalitats educatives era assegurar la captació d’aigua, ja que des de principis de la dècada dels anys setanta el canal que duia l’aigua des de l’anomenat gorg del Gall de la riera de l’Arçamala, a uns 400 metres riera amunt, va quedar inutilitzat a conseqüència d’una esllavissada. En anys posteriors, el recorregut del canal també es va veure afectat per la via verda i per la terra i vegetació que hi han caigut durant els últims cinquanta anys.

Ara es proposa recuperar els darrers 100 metres de canal i fer-hi arribar l’aigua a través d’una canonada soterrada, perquè el molí pugui recuperar el tram final com a patrimoni històric i amb finalitats divulgatives, a la vegada que s’assegura l’arribada d’aigua, que també és imprescindible per conservar la biodiversitat i l’ecosistema de la bassa.

De forma paral·lela, l’actuació també té com a objectiu millorar l’eficiència energètica a l’edifici a través d’un aïllant tèrmic a les façanes i les cobertes, i substituint la caldera de gasoil actual per una caldera de biomassa; reparar les filtracions d’aigua de la coberta; millorat el paviment de la primera planta; i instal·lar una escala d’emergència que faciliti la sortida des de la primera planta, directament a l’exterior.

Pel que fa a l’entorn, es preveu perllongar les escales d’accés al parc de les Mudes i l’esponjament de la vegetació que hi ha sobre el mur. El pressupost de les obres és de 185.461,92 euros, dels quals la meitat seran finançats per un fons FEDER, un 25% seran finançats per la Diputació de Girona i, finalment, el 25% restant, anirà a càrrec de l’Ajuntament. L’actuació tindrà una durada prevista de sis mesos.

Reparació de l’esllavissada a la carretera de Sant Antoni

Per altra banda, l'Ajuntament també licita les obres de reparació de l’esllavissada a la pujada de Sant Antoni. Les zones més afectades són les que es troben en el primer tram de la pujada, ja que en algun d’aquests punts l’aglomerat de l’asfalt s’ha trencat, fins al punt de disminuir l’amplada de circulació de la carretera en tres trams puntuals.

En total, aquests trams on s’ha d’actuar sumen una superfície aproximada de 1.000 m². Les obres consistiran en la construcció de dos trams d’escullera que evitaran part del moviment de l’esllavissada en els trams més vulnerables, després de l’enderroc i l’extracció de l’aglomerat existent, i l’excavació a cel obert fins a l’estat rocós.

Els treballs, amb un cost de 185.673 euros, s’iniciaran en les següents setmanes i es preveu un termini d’execució de tres mesos. No es preveu l’afectació de cap servei i es delimitaran zones de pas per a vianants i d’accés als habitatges.