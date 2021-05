Els Vint-i-set van acordar ahir reobrir la seva frontera exterior als turistes vacunats a tercers països que administrin vacunes contra la covid-19 que comptin també amb el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (EMA), com és el cas dels Estats Units o el Regne Unit. El requisit perquè els viatgers vacunats puguin entrar a la UE és que hagin rebut la pauta completa de vacunació (dues dosis en la majoria de vacunes al mercat) almenys catorze dies abans de viatjar, d'acord amb allò acordat pels Estats membres en una reunió entre ambaixadors a Brussel·les.

L'acord ha de ser encara formalitzat pels ministres, cosa que probablement es farà avui en una reunió prevista dels responsables de Comerç, i entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Fins a l'entrada en vigor del certificat covid europeu per reactivar el turisme dins de la UE, aquesta nova condició per als turistes extracomunitaris només podran oferir-la els Estats membres que ja estiguin tenint en compte la vacunació per relaxar les restriccions als ciutadans europeus.

Les capitals han volgut, d’aquesta manera, assegurar que els viatgers de tercers països no gaudiran d'un tracte privilegiat pel que fa a la situació dels europeus. Per això, la recomanació deixa clar que un Estat membre només podrà obrir la frontera a tercers si ja està tenint en compte les vacunes per aixecar quarantenes o l'exigència de PCRs als europeus.

Decisió de cada país

En tot cas, la gestió de la frontera és un assumpte de competència exclusiva dels governs nacionals, fet pel qual els pactes a escala europea són un compromís perquè els Vint-i-set apliquin els mateixos criteris. Amb tot, això no evita que cada país en pugui decidir de més estrictes.