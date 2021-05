Un estudi coordinat per la Universitat de Girona conclou que el 68% de les persones enquestades (1.541 participants d’arreu de l’Estat) coneixen o han presenciat un cas de violència de gènere al llarg de la seva vida. Es tracta de casos de familiars propers, amics o fins i tot gent que no coneixen però que han vist com dones patien violència masclista en diversos escenaris. D’aquestes persones, n’hi ha que decideixen no ajudar a la víctima. Un 40% no ho han fet per por de patir les represàlies de l’agressor (majoritàriament violència psicològica o verbal). En cas en què aquests episodis es produeixin, es tracta de casos de violència masclista de segon ordre. L’estudi apunta que bona part de les víctimes són familiars i amics, però també professionals que ajuden a les dones.

Catalunya ha estat la primera institució en reconèixer les víctimes d’assetjament de segon ordre. Es tracta d’aquelles persones que pateixen violència per ajudar a dones que han viscut assetjaments masclistes. Malgrat tot, aquest àmbit encara és molt desconegut i per això el projecte de recerca SOL.NET –liderat per la investigadora de la UdG Patrícia Melgar- ha ha aprofundit en aquesta figura.

En l’estudi hi ha participat diversos investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat de València i la de Castilla i la Mancha. En aquesta investigació es desprèn que les persones de l’entorn son clau per abordar la violència masclista. En molts casos, familiars i amics poden fer que les dones trenquin el seu silenci i detallin escenes d’assetjament. Tot i així, aquestes persones també s’exposen a un risc de ser víctimes de violència, en la majoria de casos verbal o psicològica.

Violència psicològica

Segons la investigadora Patrícia Melgar, la majoria d’atacs que reben les víctimes de segon ordre són «violència psicològica» i l’agressor aprofita per «desprestigiar personalment o professional» les persones. En aquest sentit, la investigadora apunta que els agressors intenten «silenciar» l’entorn de les dones agredides amb l’objectiu de fer que se sentin més soles.