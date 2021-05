Els hospitals de la Corporació, l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i el Comarcal de Blanes, compten des d’aquest mes amb un Equip de Teràpia Intravenosa (ETI) que s’encarrega de la implementació, el seguiment i el manteniment dels catèters per a tractaments de mitja i llarga durada amb l’objectiu de millorar la seguretat clínica i la qualitat de vida dels pacients.

Cada equip està construït per dos professionals en infermeria especialitzats en cateteritzacions que estan formats en les noves tècniques d’inserció de diferents tipologies de catèters com poden ser els centrals d’inserció perifèrica (PICC) i els de línia mitjana (MIDLINE). En tots dos casos la implantació es fa amb l’ajut d’un ecògraf, que permet als professionals trobar amb facilitat una vena profunda, amb un diàmetre gran i amb major caudal, que juntament amb la millora dels materials dels catèters i el seguiment continuat per part dels ETI ajuda a reduir el risc de complicacions com poden ser les flebitis o les infeccions. La seva posada en funcionament beneficia tant els pacients d’hospitalització com els pacients oncològics d’Hospital de Dia, on es porten a terme tractaments de llarga durada, i també proporciona una millor satisfacció entre els professionals perquè han de realitzar menys puncions.