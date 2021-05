La Policia Local de la Jonquera va comissar ahir dos gossos de raça perillosa i va denunciar administrativament el seu amo per no tenir ni llicència ni l’assegurança ni tampoc haver-los censat, tal com obliga la llei. El propietari, a més, no va fer cas de la carta que li va fer arribar fa una setmana l’Ajuntament perquè entregués els animals i no va ser fins ahir que va permetre el comís dels dos gossos. L’home hi va accedir després que aquest dimecres un dels seus animals n’ataqués un altre d’un veí i el deixés molt malferit, fins al punt que s’haurà de sacrificar. Ara l’afectat està estudiant si denuncia o no el propietari, a qui el consistori li ha aixecat un total de nou actes per aquest motiu.

Es tracta de dos animals de la raça Standford que el denunciat gairebé no treia de casa darrerament, per evitar trobar-se amb els agents i així haver de complir amb l’ordre de comís que havia dictat l’Ajuntament de la Jonquera.