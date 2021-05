La Costa Brava recupera el 12 de juny l’Oncoswim, la travessia solidària de natació en aigües obertes organitzada per Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu. La prova, que va néixer l’any 2016, havia de celebrar el juny de l’any passat la seva cinquena edició, però es va haver de suspendre a causa de la pandèmia.

Enguany, un total de 31 equips de quatre nedadors, onze més que el 2019, participaran en aquesta nova edició, que se celebrarà amb mesures anticovid. La travessia es farà, com cada any, des de l’Estartit fins a Calella de Palafrugell, a través d’un recorregut per mar de 30km que passa per les Illes Medes i les Illes Formigues. La prova es pot fer per relleus o bé nedant tots els participants del grup alhora. Per motius de seguretat, els equips tenen un temps màxim de dotze hores per finalitzar la prova i abans aquests hauran de demostrar la seva capacitat. Per participar a l’Oncoswim, cada equip ha de fer un donatiu mínim de 500 euros, tot i que en la majoria dels casos aquesta quantitat mínima s’acaba superant. Fins al moment ja s’han recollit prop de 20.000 euros amb les primeres inscripcions, però el comptador no s’aturarà fins al mateix dia de la prova.

El mateix dia 12 de juny se celebrarà també la Milla Solidària, la versió més popular de l’Oncoswim, que consisteix a nedar el tram de Via Brava de Llafranc fins a Calella de Palafrugell (1,6 km aproximadament). Aquesta prova va néixer amb l’objectiu que fos tan multitudinària com fos possible, però enguany, a causa de la Covid, s’ha decidit restringir la participació a només 65 nedadors per tal d’evitar aglomeracions a la sortida. Els diners que es recaptin amb ambdues activitats es destinarà a la investigació del càncer de mama triple negatiu (70%) i al sosteniment dels serveis d’ajuda als malalts de càncer i familiars que ofereix l’Oncolliga (30%).