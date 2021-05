El protocol enviat ahir als centres escolars per organitzar el curs vinent obre la porta a retirar la mascareta a primària segons la situació epidemiològica. Concretament, el text estableix que de 1r a 6è la indicació de dur la mascareta «es valorarà segons context i normativa». Segons el pla d’actuació per al curs 2021-2022, no serà necessari prendre la temperatura per accedir als centres i es relaxarà la neteja i la desinfecció d’espais, que es farà amb una periodicitat diària al final de la jornada. També es permetrà portar joguines o intercanviar material entre alumnes, quelcom que fins ara no estava permès. Per contra, es mantindran els grups estables de convivència i els protocols de ventilació.

«Model d’altres països»

«Tenint en compte les previsions i l’experiència publicada a altres països, tot fa pensar que seria el primer col·lectiu dins de l’escola sobre a qui podríem relaxar la mesura», va afirmar el secretari general de Salut, Marc Ramentol.

Va afegir que això ja es podria fer al setembre. En canvi, es manté la mascareta obligatòria a partir de secundària i per al personal. També es mantenen els grups bombolla però es podrien combinar al pati.

Ramentol va explicar que l’experiència d’aquest curs demostra que s’han produït menys casos i hi ha hagut menys transmissibilitat a primària. A més, va apuntar que sí que ha tingut un impacte en la docència i en els alumnes. Per això, el document «s’obre a la possibilitat que no siguin necessàries en la represa del curs al setembre», segons va explicar Ramentol.

El protocol és resultat del treball tècnic que estan duent a terme els departaments d’Educació i Salut. Ramentol va insistir que està «sotmès a l’evolució de la pandèmia i la vacunació».