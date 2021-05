L’oficina d’Estrangeria de Girona fa anys que és motiu de queixes per part de sindicats, entitats i treballadors per la manca d’efectius i l’acumulació de feina que té. Les últimes queixes venen per part de les entitats i sindicats que s’agrupen sota l’aixopluc de la Coordinadora d’ONG solidària, que avui es concentraran davant la Subdelegació del Govern per exigir solucions. En aquest context, el sindicat CSIF va denunciar ahir que l’oficina segueix patint una situació de «col·lapse» que s’ha cronificat.

Ja fa anys que l’oficina arrossega una pèrdua de treballadors per places vacants, una situació que suposa una acumulació «insuportable» de feina pels que hi treballen. Cal tenir en compte que la província de Girona és la sisena amb un major percentatge d’immigració a l’Estat.

Tot i que fa uns mesos la Subdelegació del Govern va anunciar reforços en un 40% dels efectius a Estrangeria, la mesura va arribar després d’anys de reduccions continuades que han deixat la plantilla sota límits, tal com denuncien els sindicats.

En aquest sentit, i segons el CSIF, en aquests moments l’oficina acumula prop de 5.000 expedients en tràmit, i el temps d’espera per resoldre’ls va entre els 3 i els 5 mesos. A més, indiquen que normalment s’acaben resolent per silenci administratiu. El sindicat assegura que «tots els departaments estan col·lapsats», i que des de fa temps es resolen expedients des de l’oficina de Càceres. Precisament, l’any passat la Subdelegació va posar en marxa l’externalització de tràmits per «alleugerir» la càrrega de feina dels funcionaris i alhora reduir els terminis.

El sindicat subratlla que a Estrangeria hi ha 36 places a la plantilla, i que d’aquestes, 15 estan vacants. Per cobrir les necessitats de personal s’hauria de comptar amb 30 treballadors més, subratllen. A més, també denuncia la «greu» manca de personal a l’Administració General de l’Estat a Girona.

Sobre aquestes queixes, aquest diari ha contactat amb el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, que no ha volgut fer declaracions.

Agreujat amb la pandèmia

A la concentració d’avui acudiran tècnics de ciutadania de la província, entitats socials, culturals i sindicats que reclamaran solucions davant d’una situació d’«indefensió» i de «vulneració de drets» que pateixen molts estrangers per la manca de personal. La saturació, diuen, s’ha incrementat amb l’arribada de la pandèmia i la paràlisi temporal de les oficines.

De fet, els convocants critiquen que només hi hagi atenció personal un dia a la setmana, un fet que pràcticament «impossibiliti» aconseguir cites. A més, també assenyalen que aquest col·lapse s’arrossega des de fa «anys», un fet que el mateix Bramon ja ha admès en diverses ocasions.

En aquest sentit, indiquen que «no hem rebut cap resposta satisfactòria per part de l’Administració» per tal de resoldre els problemes que arrossega Estrangeria.

Per la seva banda, el sindicat assegura que «el vaixell es manté flotant gràcies a l’enorme esforç dels treballadors, però la manca de personal és crònica».