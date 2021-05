La Policia Municipal de Girona va detenir dimecres dos homes que transportaven 146 quilos de marihuana en una furgoneta. Els fets van succeir a dos quarts de sis de la tarda quan dos agents de trànsit, mentre realitzaven un control a l’avinguda de Josep Tarradellas, van aturar el vehicle.

En fer les comprovacions, els agents van detectar a l’interior de la furgoneta diferents caixes empaquetades i van comprovar que, en el seu interior, hi havia substàncies estupefaents. Per aquest motiu, les dues persones van ser detingudes per un delicte contra la salut públic.

Els detinguts són un home de 56 anys i veí de Blanes i un de 59 anys i veí de Lloret de Mar. Un cop fetes les gestions amb les substàncies comissades, la policia va constatar que es tractava de 146 quilos de marihuana.

Aquest és un dels carregaments més grans que la Policia Municipal de Girona ha detectat i comissat, segons informa el cos policial.