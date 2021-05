Dues persones van resultar ferides ahir en bolcar el camió amb el qual circulaven de matinada per l’autopista AP-7 al seu pas per Fogars de la Selva. L’accident de trànsit va obligar a tallar un carril de la via ràpida en sentit Girona durant més de deu hores, ja que el vehicle va quedar del tot malmès i calia retirar-lo.

Els dos ocupants -conductors i copilot- van resultar ferits de poca gravetat. I és que ambdós van quedar atrapats dins de la cabina del tràiler i els Bombers -que van destinar sis dotacions al servei- els van haver d’excarcerar i treure de dins del vehicle pesant. La cabina va quedar del tot destrossada arran del bolcatge.

A causa del succés es van activar diverses patrulles dels Mossos de Trànsit, que investiguen les causes de l’accident de trànsit i tres ambulàncies del SEM. Els serveis mèdics, per la seva banda, van atendre els dos ocupants del camió, que van resultar ferits. Ambdós van ser traslladats, en estat de poca gravetat, a l’hospital Josep Trueta de Girona.

El camió bolcat transportava fruita, concretament caixes de maduixes a dins de la cambra frigorífica. El vehicle procedia d’Andalusia i es dirigia cap a França carregat d’aquesta fruita, ja de temporada.

Caixes de maduixes

A conseqüència del sinistre viari, les maduixes van quedar malmeses i totes les caixes tombades. Al llarg del matí, operaris d’autopistes van estar a la zona intentant reposar la càrrega així com també, personal de l’empresa cap a un altre tràiler.

Tot i això, cal dir que va ser necessària una grua per poder treure el vehicle del carril que ocupava. I és que va quedar bolcat en el del marge dret. Un vial que es va tallar en sentit nord durant més de 10 hores. Al migdia es va començar a fer la retirada de la mercaderia i del seu vehicle. Una tasca que és feixuga.