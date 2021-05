L’exposició de flors que se celebra en el marc de la Festa Major de Llagostera està d’aniversari. Aquest any arriba a la seva trentena edició i, tot i la situació d’alerta sanitària que vivim, es tornarà a celebrar amb l’objectiu que l’any vinent ja s’arribi a l’esperada normalitat.

El primer acte serà el dissabte 22 de maig, a les 12 del migdia, quan el saló cafè del Casino Llagosterenc de la plaça Catalunya s’inauguri i s’obri oficialment l’exhibició sobre els 30 anys de l’exposició de flors. L’associació Llagostera en Flor, l’autèntica ànima de la mostra, ha preparat aquest any un itinerari amb racons florals en diferents espais situats a l’exterior. Aquesta és una modalitat que permet fer esdeveniments d’aquestes característiques, tal com ha passat amb el Temps de Flors de Girona i que tant d’èxit ha tingut de visitants.

L’itinerari dels racons florals que es podran visitar passarà pel carrer Sant Pere, la plaça del Castell, l’Altar de l’església, la plaça Llibertat, la plaça del Mercat i la plaça Catalunya. En tots aquests espais es podran veure les diferents creacions i muntatges florals. L’horari de les exposicions és de les 12 del migdia a les 13 h i de les 17 h a les 20 h. També s’ha organitzat un concurs d’aparadors perquè les botigues de Llagostera llueixen més que mai durant la festa major, segons s’explica al programa oficial de la festa. D’aquesta manera, els comerciants locals també s’implicaran en l’exposició.

Un altra activitat destacada del programa és el concurs d’engalanament de balcons amb flors i plantes. Del 21 al 25 de maig, ens animen a engalar tots els balcons de la població.

Els participants podran participar en un concurs i optar a premis molt destacats. Per exemple, un sopar per a dues persones amb nit inclosa al restaurant i hotel Can Bufí o un dinar per a dues persones a un restaurant membre de l’Associació de Restaurants de Llagostera. Altres premis inclosos en el concurs són dues consumicions a tres bars de Llagostera i un premi especial de Llagostera en Flor.