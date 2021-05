El Govern anunciava ahir al matí que la restauració podria obrir des de les sis del matí fins a la mitjanit a partir de dilluns vinent i les reunions socials podrien ser de fins a deu persones. Poques hores després, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar que la flexibilització horària ja s’apliqués ahir mateix, després d’acceptar les mesures cautelars subsidiàries demanades pel Gremi d’Hostaleria. A més, l’alt tribunal català va ordenar ampliar l’aforament de l’interior del 30 al 50% i es va passar de sis a deu comensals per taula, o més si es tracta de persones pertanyents a la mateixa unida de convivència, i es va restablir el consum a la barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.

Els magistrats van posar com a exemple la vulneració dels drets fonamentals a la feina i a la llibertat d’empresa, o «el caràcter desproporcionat i arbitrari de les mesures imposades per la Generalitat». La interlocutòria va concretar que «el sector de l’hostaleria i la restauració porta sotmès des de fa mesos a unes restriccions motivades» per la covid-19 que «han portat a la ruïna molts empresaris» i, així mateix, «a l’atur o com a mínim al futur laboral tenebrós dels seus empleats. «Es tracta d’una situació d’agonia econòmica que ve arrossegant des de fa temps». Per tant, si quan es resolgui el fons d’assumpte s’estima la tesi del gremi potser arribaria «massa tard», més en un context en què les ajudes de l’Administració han estat molt limitades».

Millora de les dades sanitàries

El tribunal va reconèixer que «la pandèmia encara no ha desaparegut», però va admetre que es donen «les condicions perquè la relaxació (cautelar) de les mesures impugnades» es pugui acordar «sense que percebi un risc per a l’interès públic associat a la salut dels ciutadans». Els magistrats van tenir en consideració la millora de la situació sanitària i hospitalària, la dinàmica ascendent de la campanya de vacunació o la problemàtica generada pel cessament de el toc de queda per la concentració de persones en llocs públics i domicilis «davant la inexistència d’altres alternatives de socialització».

Reunions de deu persones

D’altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també va autoritzar les mesures anti-covid-19 proposades pel Govern i que permeten les reunions de fins a deu persones, així com un aforament màxim del 50% en les cerimònies religioses i casaments o funerals civils, amb un màxim de 1.000 assistents o 3.000 amb certes condicions de ventilació. Segueix prohibit el consum de begudes i aliments en concentracions al carrer. Les noves mesures entren en vigor a partir de dilluns.

En una resolució d’ahir, la secció tercera de la sala contenciosa-administrativa va confirmar la proposta de la Generalitat. Així, es permeten reunions d’un màxim de deu persones, excepte si són del mateix nucli familiar, i es recomana que en espais tancats es limitin al màxim les reunions, restringint-les a les visites a persones vulnerables o amb dependència i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Tot i que menjar i beure està prohibit en les concentracions en espais públics, sí que es permetrà en el cas de sortides per motius educatius. També es permetran reunions de més de deu persones per motius laborals, al transport públic o en activitats de culte o religió i cerimònies civils com matrimonis i funerals. Igualment es permeten concentracions de persones en les activitats docents reglades, extraescolars i socioeducatives, pràctica d’esport, assemblees de clubs esportius i actes culturals autoritzats pel Procicat.

En tot cas, a les trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per aquest motiu. Tampoc s’apliquen restriccions a les manifestacions o actes polítics, ja que dependran de les autoritats.