Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí set persones per enfrontar-se a la policia durant un acte de Vox a Olot. Se’ls acusa de desordres públics per haver-se encarat a la línia policial i d’atemptat contra els agents de l’autoritat durant l’acte electoral del 10 de febrer del partit d’ultradreta i que va acabar amb aldarulls.

Les detencions realitzades ahir van ser de caràcter tècnic i, per tant, durant el dia tots els arrestats van anar sortint lliures de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Garrotxa.

Cal recordar que el mateix dia de l’acte electoral de Vox, els Mossos d’Esquadra ja van fer un detingut durant la concentració de protesta i van denunciar una altra persona per falta de respecte als agents de l’autoritat. Aquell 10 de febrer, unes 200 persones contràries a Vox es van concentrar al Firalet d’Olot per intentar evitar l’acte davant d’un fort desplegament policial amb furgonetes de la Brigada Mòbil i l’ARRO, Policia Nacional i la Policia Municipal que ho va impedir. Vox havia convocat un acte amb el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, i el candidat per Girona, avui diputat. Un cop finalitzat l’acte, però, hi va haver disturbis amb diferents manifestants que van llançar pedres i objectes contra els policies, que van fer ús dels projectils de foam per dispersar els manifestants.

Arran de les detencions, ahir al matí grups autoanomenats antifeixistes, com Arran o la CUP, per exemple, es van concentrar a fora de la comissaria d’Olot per donar suport als detinguts. Uns arrestos que es van realitzar majoritàriament a la capital de la Garrotxa.

El grup municipal de la CUP d’Olot va emetre un tuit durant el matí recordant els fets del febrer i on s’assegurava que «Van militaritzar la ciutat, van tallar els carrers i van disparar-nos els antiavalots. El feixisme es va passejar per #Olot. L’#OlotAntifeixista els va plantar cara i @Olotuit va callar. Ara ens detenen i segueix callant. No podran amb nosaltres #NoPassaran #NoCallarem».