Llagostera torna a estar de festa. No serà, com és lògic, una festa com les d’abans, amb actes multitudinarism però sí que hi haurà un complet programa d’activitats per a tots els gustos i per a totes les edats. A banda de les activitats del dia a dia també hi ha programats altres actes complementaris que tindran de ben segur una gran acceptació. Després de l’any que s’ha passat hi ha moltes ganes per part de la comissió de festes de tornar a situar la festa de Llagostera com una de les de referència a les comarques gironines.

Com és habitual, s’ha programat un acte festiu que engloba tota mena d’activitats culturals, musicals, de carrer, infantil i de diversió. I com també és lògic els aforaments són limitats i s’hauran de seguir en tot moment les normes sanitàries i higièniques que continuen vigents. Es pretén fer una festa amb tota la normalitat possible, però per aconseguir-ho cal que tothom prengui consciència que cal seguir un protocol sanitari.

El tret de sortida de la festa tindrà aquest any un caràcter simbòlic i incorporarà algunes diferències respecte a altres anys ja que s’evitarà que sigui presencial. Concretament, serà presencial i anirà a càrrec de la comissió de festes «All day all night». Serà avui a les 7 de la tarda després del també tradicional repic de campanes. L’acte, que serà retransmès pel canal YouTube de l’Ajuntament, continuarà amb la presentació oficial de l’Hereu i la Pubilla d’aquest any. I la primera jornada conclourà amb el concert de Doctor Prats, que serà la primera de les musicals programades per la festa. Aquest any també toca adaptar-se a la normativa sanitària i, per aquest motiu, tots els concerts es faran a l’escenari exterior de darrere el pavelló d’esports amb un aforament limitat.

El dia 22 tocarà el torn a l’obertura de les diferents exposicions programades. És el cas de les exposicions de treballs de l’Escola de Belles Arts, la de Punta al Coixí, la que porta per títol Els Ràfecs Pintats. Una expressió d’Art Popular i la mostra dels 30 anys de l’exposició de flors, un dels actes més destacats també de la festa. Aquest segon dia de la festa, la disbauxa agafarà forma amb l’itinerari musical dalt d’un remolc que passarà pels carrers del poble que protagonitzarà la colla de Carnaval El Porró que no pari.

Un altre dels protagonistes serà l’actor Quim Masferrer, que el diumenge 23 de maig protagonitzarà l’obra Bona Gent al mateix escenari on es faran els concerts musicals de la festa. I finalment, el dilluns 24 de maig serà el moment dedicat als gegants de Llagostera i la Cuca Feliua amb un concurs d’Instagram. La gent s’hi podrà fer fotos i llavors entrarà en el sorteig d’un lot de productes relacionats amb els gegants i la Cuca. Pel que fa a les sardanes, el concert anirà a càrrec de l’Orquestra Montgrins. Un taller familiar de ceràmica serà l’activitat que tancarà oficialment la festa.