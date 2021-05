La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar al govern espanyol la màxima diligència per aclarir la pauta de vacunació de la covid-19 dels menors de 60 anys que han rebut la primera dosi d’AstraZeneca, després que la Comissió de Salut Pública hagi decidit administrar-los la segona de Pfizer. En roda de premsa, Vergés va constatar que ara mateix aquestes persones, que van ser vacunades per pertànyer a col·lectius essencials, no poden rebre ni la segona dosi d’AstraZeneca, vaccí limitat ara a majors de 60 anys a l’estat espanyol, ni tampoc la de Pfizer, perquè la combinació no figura escrita a cap protocol. La titular de Salut va lamentar un episodi que crea «desconfiança», però va recalcar que totes les vacunes que s’administren són segures.

«Mentre el Govern espanyol no ho aclareixi, estem lligats de mans i peus havent de donar resposta a la ciutadania», va criticat la consellera, que considera que les decisions del Ministeri de Sanitat amb la vacuna d’AstraZeneca han provocat un «garbuix» i un episodi «lamentable» que crea «desconfiança» entre els ciutadans.

Progrés de la vacunació

D’altra banda, un 38,9% dels ciutadans de la Unió Europea té la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 i un 16,1% està totalment immunitzat, segons les darreres dades del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) actualitzades ahir. Pràcticament tots els països del bloc europeu avancen al mateix ritme, excepte Hongria i Malta, que van més de pressa i ja han vacunat completament més del 30% de la població. Mentre s’amplia la vacunació, la majoria de països estan registrant un descens dels contagis i estan fora de la zona de màxima alerta.