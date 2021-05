El teixit comercial de Banyoles ha resistit la crisi generada per la pandèmia gràcies a les botigues de proximitat, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament. La regidora de Comerç, Anna Maria Tarafa, ha detallat que a causa de la Covid-19 «s’ha perdut entre un 20 i un 30% del volum de negoci», mentre que en altres municipis aquesta xifra arriba al 90%. L’estudi indica que la situació comercial a la capital del Pla de l’Estany «és correcta». Malgrat tot, detalla que hi ha 139 locals buits i per això el govern local ha avançat que es faran diverses accions per reactivar-los i aconseguir que tornin a aixecar la persiana. De tots ells, n’hi ha un centenar que l’Ajuntament desconeix quins són els plans de futur per part dels propietaris.

«Molts establiments són de compra quotidiana», ha remarcat la regidora de Comerç, i això ha ajudat a seguir rebent clients al llarg d’aquests mesos. De fet, Tarafa ha recordat que Banyoles «pràcticament no té franquícies» i la majoria són d’alimentació, telefonia, assegurances i de concessionaris. Aquest tret característic dona «una identitat pròpia» al teixit comercial de Banyoles, fet que representa una «oportunitat».