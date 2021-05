L’Audiència de Girona ha condemnat a 31 anys de presó Rolando Dionicio Bolívar, l’home que va matar la dona a ganivetades a Blanes davant dels fills menors d’edat el 9 d’abril del 2018. Seguint el veredicte del jurat popular, el condemnen com a autor d’un delicte d’assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere i de dos delictes de lesions psíquiques pel trauma que va causar en els fills. A l’hora d’imposar la pena, el magistrat té en compte «les circumstàncies cruels» del crim: «Va infringir a la víctima 23 punyalades i va haver de patir una llarga agonia». També recull el patiment emocional dels fills i remarca que el seu relat al judici va ser «estremidor» perquè els va obligar a presenciar una «escena aterridora».

La sentència de la secció tercera de l’Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat-president del jurat Manuel Ignacio Marcello, recull el veredicte del jurat popular que va declarar provat que cap a dos quarts de sis del matí del 9 d’abril del 2018 l’acusat va agafar un ganivet de cuina, es va dirigir al dormitori on hi havia la seva dona i li va assestar fins a 23 ganivetades, algunes en zones vitals com el coll i el tòrax. «L’execució del crim es va dur a terme de manera totalment inesperada per a la víctima», exposa la sentència, que argumenta que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè la va atacar mentre dormia.

Tal com sostenia el fiscal Enrique Barata, el jurat popular va apreciar les agreujants de parentiu, perquè la parella estava casada, i de gènere: «Li va causar la mort perquè no acceptava la decisió de separar-se que ella li havia plantejat un dies abans». Segons el tribunal, la dona volia portar «una vida independent amb els seus fills, lluny de l’acusat» i el processat va voler exercir «una situació de control i dominació» cap a la víctima.

El magistrat també recull que diversos testimonis van explicar al judici que la dona tenia por de l’acusat i que havia estat víctima de maltractaments i agressions.

L’atac el van presenciar els dos fills menors d’edat de la parella, que aleshores tenien 10 i 17 anys. El nen més petit, recull la sentència, va sentir els crits «de pànic i auxili» de la seva mare, va sortir al passadís i se la va trobar estesa a terra. També va veure el seu pare intentant-se autolesionar amb el ganivet i va haver d’intervenir per treure-li de les mans. La filla, que en tenia 17, també es va despertar alertada pels crits de la mare. La va anar a socórrer però la dona «va acabar morint entre els seus braços sense que ho pogués evitar».