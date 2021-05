Després de patir el 2020 el pitjor any de la seva història, el turisme comença a respirar, gràcies a l’avanç de la vacunació. El Govern és conscient que no pot deixar passar l’oportunitat i que ha de llançar ja missatges d’obertura, no només dins d’Espanya, sinó sobretot a fora. I per això el president, Pedro Sánchez, va aprofitar un aparador com el de la fira Fitur, a Madrid, la segona més important del món, per avançar que els viatgers que hagin rebut la pauta completa de vacunació, de qualsevol país del món, podran arribar a Espanya a partir del 7 de juny.

S’obren, doncs, les fronteres. És a dir, tots els ciutadans de països amb els quals no hi hagi llibertat de moviments, i va posar com a exemple Estats Units, podran arribar, ells i les seves famílies, sempre que disposin d’un certificat que acrediti que els han estat administrats els sèrums autoritzats per l’Agència Europea del Medicament (EMA) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta decisió de l’Executiu afecta també a Llatinoamèrica, una regió clau per la seva aportació de visitants.

Països «segurs»

A més, a partir de dilluns podran entrar a Espanya, sense cap tipus de control sanitari, els visitants de deu països no comunitaris però considerats segurs: Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Israel, Corea de Sud, Tailàndia, Japó, Xina i Rwanda. L’ordre ministerial es va publicar ahir al BOE i entrarà en vigor en tot just tres dies. Atesa la transcendència de l’anunci, i que el Regne Unit és el primer emissor de viatgers cap a Espanya, Sánchez ho va repetir en anglès. «Des de dilluns, Espanya estarà encantada, encantadíssima d’acollir tots els turistes britànics i de tots els països que acabo d’esmentar. Són benvinguts al nostre país sense restriccions i sense requisits sanitaris», va recalcar.

Els viatgers europeus de països catalogats en verd -menys de 25 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies i una taxa de positivitat inferior a el 4%- no han de complir requisits per entrar a Espanya. I els ciutadans de països europeus identificats, segons el semàfor del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), amb els colors taronja, vermell i vermell fosc, «podran entrar a Espanya amb una PCR negativa en origen o, a partir del 7 de juny, amb la pauta completa de vacunes autoritzades per l’EMA o l’OMS».

L’anunci arriba després que Brussel·les acordés posar en marxa el certificat covid-19 per facilitar els viatges entre països de la Unió Europea aquest estiu. El document entrarà en vigor l’1 de juliol i serà gratuït. Servirà per certificar la pauta completa de vacunació, la PCR negativa o la immunització perquè ja s’ha superat la malaltia.