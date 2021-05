Els aspirants a la Formació Sanitària Especialitzada, entre els quals hi ha els llicenciats en Medicina i Infermeria entre d’altres, rebutgen el nou sistema d’elecció de places aprovat recentment pel Ministeri de Sanitat ja que els aspirants no poden veure l’oferta de vacants a temps real en funció de les que hagin sol·licitat els que tenen millor nota. Aquest nou sistema telemàtic, derivat de la situació de la pandèmia que no permet triar les places presencialment com es feia abans, ha provocat «indignació» per als opositors d’enguany.

Martín Quintana, metge resident a l’hospital Trueta que ja començarà el tercer any, va alertar a aquest diari que el nou sistema portarà «moltes renúncies i hi haurà places que quedaran vacants». Quintana va lamentar que la tria serà «a cegues» i no permetrà veure altres opcions a temps real. «Entenem que no es pot fer en una sala del Ministeri, com abans, però hi ha altres maneres com fer tests ràpids als aspirants o buscar un espai més gran».

A mitjans de juny es resoldrà l’assignació de places en funció de l’ordre i preferència de cada resident i a finals de mes ja es podran incorporar a la seva especialitat. «Altres anys hi havia més marge de temps entre l’assignació de places i la incorporació als centres sanitaris, això suposa un problema perquè per a aquells que s’hagin de desplaçar tindran molt poc temps per trobar habitatge i, a més, en quinze dies no podran començar amb la pauta de vacunació completa». La secció jove del Col·legi de Metges de Girona ja ha expressat el seu rebuig al nou sistema a través de les xarxes socials: «Els MIR no han de pagar la inutilitat del ministeri de Sanitat. Un respecte a les il·lusions dels nous metges i metgesses». Des del Col·legi de Metges de Girona també s’han manifestat «totalment contraris a l’elecció prèvia sense saber les palces que queden». I afirmen que «l’etapa MIR és molt important i cal una elecció amb garanties».

Residents d’últim any

Finalment, aquests dies els residents d’últim any estan finalitzant la seva especialització. Al Trueta en són 33, concretament 1 d’infermeria pediàtrica, 4 d’infermeria obstetricoginecològica, 1 de farmàcia hospitalària i 28 metges i metgesses que han cursat les seves especialitats.

En total, els hospitals Trueta i Santa Caterina contractaran el 64,2% de metges residents que finalitzen i l’atenció primària de l’ICS i IAS, un 75%. A més, el Trueta contracta set MIR que s’han format a fora i l’atenció primària, dos. Finalment, l’IAS contracta el 100% de residents de salut mental.