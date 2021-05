JxCat ha constituït set noves agrupacions locals a municipis de l’Alt Empordà, el Gironès i la Selva, que s’afegeixen a les 26 que hi havia fins ara i que es van posar en marxa entre els mesos de desembre i març. A l’Alt Empordà s’ha constituït la local de l’Escala, amb Salvador Simon de coordinador. Al Gironès, hi ha dues noves agrupacions: la de Bescanó, encapçalada per Pere Lluís Garcia, i la de Vilablareix, amb Josep Salvi al capdavant. I a la Selva, les quatre noves executives locals són les d’Amer, encapçalada per Alba Serra; la de Blanes, per David Escobedo; Riudellots, amb Montse Roura, i Vilobí d’Onyar, amb Joan Pagès al capdavant.

La coordinadora de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, destaca que l’enfortiment del partit i la seva vertebració en noves coordinadores locals són una mostra de «la il·lusió i la implicació» dels seus afiliats i afiliades. «Som un partit amb vocació de govern, que vol ser actor clau en la política municipal. Treballem amb l’horitzó de les eleccions municipals de 2023, per això és vital estructurar-nos a tots els pobles i ciutats de les nostres comarques, on hi tenim gent disposada a fer créixer el projecte», assenyala.