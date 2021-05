Les obres de la carretera descobreixen restes romanes a Cervià de Ter

restes romanes localitzades a cervià de ter. 1 Les obres de millora de la carretera han deixat al descobert les restes de l’antiga via romana i de dues cases. 2 Arqueòlegs analitzant algunes de les troballes que han aparegut.

3 Les obres obliguen a donar pas alternatiu, fet que genera cues puntuals. F

Les obres de millora de la carretera Gi-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls han posat al descobert les restes de l’antiga via romana i de dues cases més de l’època al terme municipal de Cervià de Ter. Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme de Cervià, Jordi Tarradas, en aquests moments estan a l’espera de l’informe que ha de fer el Departament de Cultura sobre la troballa. Un cop s’hagin estudiat i fotografiat les restes, la previsió és tornar-les a tapar, tot deixant assenyalat, això sí, el punt exacte de la seva ubicació. Tarradas explica que els treballs no han obligat a aturar les obres de millora de la carretera -pendents des de feia anys-, però sí que les alentit una mica, ja que s’està havent de donar pas alternatiu als vehicles.

Segons explica Tarradas, les restes de via romana localitzades corresponen, molt probablement, a la via que anava des de Castelló d’Empúries fins a Girona, i que passava per Cervià de Ter. De fet, aquest municipi de la comarca del Gironès compta també amb un pont romà.

Però a banda de les restes de la via, també s’han localitzat les de dos habitatges de la mateixa època. Segons explica Tarradas, en una d’elles els arqueòlegs no hi van trobar massa cosa de valor, i de fet ja l’han tornat a tapar, després d’haver-la documentat. En canvi, les restes de l’altre habitatge -que encara estan obertes- són més completes, ja que hi han trobat, entre d’altres, més murs i peces de ceràmica. Tot i això, des del consistori estan pendents de rebre l’informe de Cultura per saber quines han estat exactament les troballes.

Alentiment de les obres

La normativa estableix que, quan unes obres deixen al descobert alguna peça arqueològica, s’han d’estudiar i documentar. Això és el que s’està fent en aquest moment en el cas de les restes de Cervià. Malgrat que això no ha obligat a aturar els treballs de millora de la carretera (llargament esperats per tots els veïns de la zona), sí que ha obligat a ralentitzar-los una mica, ja que s’està havent de donar pas alternatiu als vehicles. Un cop s’hagin estudiat i fotografiat les restes localitzades, es tornaran a tapar; això sí, deixant una marca sobre el seu emplaçament per tal que puguin ser fàcilment localitzables en el futur.

Les obres de millora de la carretera Gi-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls -en el recorregut de la qual es troba Cervià de Ter- s’emmarquen dins del Pla de Millora de la Seguretat de les carreteres del Baix Ter, impulsat per la Generalitat. El seu objectiu principal és millorar la visibilitat i la seguretat del vial, que té sis quilòmetres de longitud i registra un trànsit de 5.200 vehicles diaris de mitjana, segons dades de 2018.

En aquesta primera fase, els treballs consisteixen en l’eixamplament i millora de la carretera, que és molt estreta i els veïns fa temps que demanen millores perquè hi ha trams sense voral o amb falta de visibilitat a causa dels diversos canvis de rasant.