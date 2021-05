El grup Ecologistes en Acció ha va reclamar ahir una «acció urgent» per aturar la crisi de biodiversitat i van denunciar diverses agressions urbanístiques a Catalunya amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat. Ahir van fer protestes en tres municipis catalans, un d’ells el de Begur. Des d’aquí van denunciar les «greus agressions urbanístiques» d’alguns projectes de la Costa Brava i que, segons asseguren, afecten a zones emblemàtiques d'alt valor natural.

D’altra banda, els ecologistes també van denunciar projectes com l'ampliació del port de Barcelona o de l'aeroport del Prat i van criticar l'actitud de les administracions. En un comunicat, també van alertar que la crisi de la biodiversitat se sumi a la climàtica i recorden la importància dels ecosistemes per mantenir la qualitat de vida, i fins i tot, per sobreviure.