Els Bombers van haver de realitzar ahir dos rescats amb persones que havien resultat ferides del turmell mentre feien activitats al medi natural a Sant Hilari i Tamariu (Palafrugell). En ambdós casos, va ser necessària l’evacuació a centres hospitalaris.

El primer dels fets va produir-se al camí de ronda que va de Tamariu a Llafranc. Una dona va torçar-se el turmell mentre caminava a l’altura de la platja de Tamariu. Els Bombers van acvitar l’helicòpter amb els Grae així com una dotació terrestre. Finalment, la van evacuar al Trueta amb l’helicòpter per avaluar-ne el seu estat. El segon servei va tenir lloc cap a les dues de la tarda, a Sant Hilari Sacalm en el parc de tirolines i aventura que hi ha la localitat. Aquí una persona va patir una fractura oberta de tíbia i peroné, segons els Bombers. Per aquest motiu els efectius la van extreure de la zona i posteriorment, la van traslladar a l’ambulància del SEM, que la va evacuar a l’hospital de Sant Celoni.