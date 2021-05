Sense toc de queda i amb els horaris de bars ampliats fins a les 12 de la nit, la nit de divendres a dissabte, es va viure un nou esclat de gent al carrer, sobretot a la ciutat de Barcelona, amb nombrosos ‘botellons’. Un total de 3.959 persones van ser desallotjades de diferents carrers, places i platges de la ciutat, segons les dades de l’Ajuntament. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van actuar a 38 espais diferents on, passada la mitjanit, es concentraven nombrosos grups de gent bevent a l’aire lliure, de festa, sovint sense mascareta i sense mantenir distàncies de seguretat per les mesures anti-covid. Del total de desallotjats, el gruix més gran es va concentrar a les platges, on els agents de les policies van arribar a fer fora unes 1.200 persones que es concentraven a la sorra i les zones properes.

Tot i això, els ‘botellons’ van ser menys massius aquest divendres a la nit en comparació a les setmanes anteriors. Diego Calero, intendent a càrrec del dispositiu nocturn, va assegurar que durant les primeres hores els joves que bevien al carrer ho havien fet en una xifra «un 40%» inferior que els dos últims caps de setmana. I els policies que els van anar dissolent no van topar amb «cap incidència significativa».

Més agents antiavalots

Per al tercer cap de setmana de ‘botellon’ a Barcelona, l’operació conjunta de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra ha reforçat la dotació d’agents antiavalots i també ha optat per mostrar-los abans als joves que bevien a la via pública. «Mirarem d’evitar que es produeixin aglomeracions tan cridaneres», afirmaven fonts de la Conselleria d’Interior hores abans que comencés la partida. Durant el cap de setmana passat es van desallotjar un total de 16.000 persones: 7.000 divendres a la nit, 9.000 la de dissabte i 1.000 més durant la de divendres.

Hi ha grups de joves que beuen al carrer per racons de tota la ciutat des que es va decretar el final de l’estat d’alarma amb les estranyes dues últimes hores del 8 de maig. Després de sis mesos de tancada nocturna obligatòria per aturar l’avenç de la pandèmia, la ciutat tenia ganes de festa, i l’expressió més contundent dels seus habitants –malgrat que un percentatge gairebé majoritari és turista estranger– s’ha encarnat en forma de ‘botellons’ que reuneixen centenars de persones de matinada. Les multituds s’han fet especialment incòmodes per a les autoritats sanitàries, que insisteixen que la pandèmia encara no ha acabat, a tres enclavaments: El passeig del Born, el passeig Lluís Companys i, sobretot, a la platja de Sant Miquel, «al costat de l’estructura dels cubs», segons un subinspector de la Urbana.

El dispositiu policial d’aquest cap de setmana ha disposat agents dels dos cossos policials des de les nou de la nit. Al passeig del Born, a les 22.00 hores de divendres ja hi havia una unitat d’antiavalots ARRO al costat de la porta del mercat i una altra de policies municipals a l’extrem oposat, al costat de la basílica de Santa Maria del Mar. Els funcionaris recordaven als despistats que s’apugessin la mascareta i els que es reunien en un número superior a les sis persones que s’havien de dissoldre. S’apostava per la via informativa molt abans que per la sancionadora. D’allò de beure al carrer, no es deia res. «Prioritzem que es respectin les mesures sanitàries», deia un agent de la Urbana, conscient que l’ordenança que prohibeix consumir alcohol en la via pública ha quedat a suspens a causa de la pandèmia, juntament amb la resta de normes que es faran respectar quan s’assenti una nova normalitat que no acaba d’imposar-se, malgrat que el divendres a la nit s’assembla molt als prevírics.

Desallotjaments durant la nit

A les 23.00 hores, diverses furgonetes del cos municipal van pentinar el passeig de Lluís Companys per desfer els grups que omplien gots de plàstic amb l’alcohol comprat al supermercat. Va ser la primera intervenció decidida per controlar el fenomen. Al Born no ho van fer perquè a aquella hora les terrasses continuaven obertes. «Tancaran a les dotze, deixarem mitja hora de marge i després ja ho netejarem, també», deia un dels policies. I així va ser: a les 00.30 hores, agents a peu formant un cordó van anar empenyent la multitud i tornant al passeig una tranquil·litat pròxima a la del toc de queda.

La platja, per al final. La intervenció per fer-los fora va començar a les 01.30 hores i els agents van formar una xarxa que, d’una banda, va escombrar cap a la plaça del mar els joves i, de l’altra, va tancar l’accés als carrerons per impedir que busquessin refugi al veïnat de la Barceloneta i miressin de reanimar una festa amb què la ciutat, tard o d’hora, ajustarà els comptes pendents. «Les operacions han anat millorant i ha resultat d’ajuda que els bars poguessin obrir una hora més, fins a les dotze», deia l’intendent Calero, que remarcava que el dispositiu s’allargarà cada nit fins a les 06.00 hores i comptarà de nou amb un 30% més d’agents municipals.

«There‘s a lot of fun here» («Aquí hi ha molta diversió»). És la frase que més pronuncien els turistes europeus (sobretot francesos) que ja estan de nou a Barcelona, desterrats com ho van estar durant mesos a causa de les restriccions pandèmiques. Han tornat, sí, i la majoria ho han fet específicament per la festa, aquesta que es cou en els multitudinaris botellons de carrer que cada cap de setmana, des que va decaure l'estat d'alarma (el passat 9 de maig), se celebren en diferents parts de la ciutat. El reconeixen sense pudor, a cara descoberta, sense mascareta ni distància social. També sense gens de por a contagiar-se de covid-19. El passeig del Born, la platja de la Barceloneta, els jardins de les Tres Xemeneies, Gràcia i algunes zones del Raval són punts fixos d'aquestes cites ineludibles de cada cap de setmana. Passin-s'hi qualsevol divendres o dissabte de matinada i posin l'orella: sentiran parlar català i castellà, sí, però també molt francès i anglès. L'oci nocturn, pendent dels resultats de la prova pilot celebrada dijous a Sitges, reclama reobrir després de 14 mesos en sec i per posar control a aquestes festes descontrolades.

«We are here to enjoy the night («Som aquí per gaudir la nit»). Hem vingut una setmana i estem en un Airbnb», comenta Adrien, un francès de 30 anys que, passada la mitjanit, està amb amics bevent a la plaça de les Olles, al Born. Ha vingut des de París perquè a Barcelona «els bars estan oberts», mentre que a França «tot està tancat». «It‘s very easy to come here («És molt fàcil venir aquí»)», explica. Encara al costat d’ell, Marilyn, de 29 anys, assegura que al país veí «hi ha més festes il·legals perquè tot està tancat». On continuaran la festa aquesta nit? «A l’Airbnb en què estem», respon Adrien. Aquesta és la primera vegada que viatja des que va esclatar la pandèmia. «I like this freedom («M’agrada aquesta llibertat»)», reivindica.

A fora, al passeig de la Barceloneta, uns quants bicitaxis esperen al fet que els estrangers acabin la festa per portar-los als seus pisos o residències. Els llauners venen una cervesa darrere l'altra. Tornen el ball i els càntics a la torre de fusta i dos joves corren cap allà: no volen perdre-se'l.

«Aquí som més lliures»

Europeus de diferents països participen cada cap de setmana a les festes de carrer de la capital catalana

Beatriz Pérez. barcelona