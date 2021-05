La mortalitat per coronavirus segueix baixant diàriament amb més evidència. A la Regió Sanitària de Girona, les xifres de la darrera setmana se situen al nivell del juliol, moment en què els efectes de la pandèmia gairebé eren insignificants. Prova d’això és que, segons les darreres dades actualitzades, del 12 al 18 de maig només ha mort una persona per coronavirus, mentre que la setmana anterior en van morir quinze i, fa quinze dies, catorze.

Cal remuntar a mitjans de juliol de l’any passat per trobar una xifra similar i és que el nombre de morts acaba sent testimonial. El progrés de les vacunacions i el fet que totes les residències gironines tornin a ser verdes són factors clau per reduir la mortalitat.

D’altra banda, el nombre de positius també es va reduint tot i que més lentament. Actualment la xifra està estancada pels volts del centenar però probablement anirà baixant tenint en compte que la taxa de positivitat de les proves ja està per sota del 5%. Fins fa pocs dies, la taxa de Girona era la més elevada de totes les regions sanitàries catalanes però ara ja es va aproximant a la mitjana catalana. De fet, aquest és el topall màxim recomanat per experts per tal de mantenir la transmissió controlada.

Seguidament, els indicadors de contagi es van estancar ahir després de dies de fortes davallades. La velocitat de reproducció del virus (Rt) fins i tot va créixer dues centèsimes i es va situar en 0,71. Per altra banda, el risc de rebrot va baixar cinc punts i es va situar en un índex de 155, encara «alt», segons els diferents nivells.

Respecte als casos ahir Salut en va notificar 116, xifra lleugerament a la registrada el dia anterior, i no es va sumar cap defunció. Quant als hospitalitzats, ahir n’hi havia un més i el nombre de crítics va baixar en tres menys fins a 35.

Si analitzem les dades de forma més detallada i tenim en compte la situació dels municipis de més de 20.000 habitants, Olot segueix sent la ciutat catalana amb el risc de rebrot més elevat, amb un total de 401, tot i que ha baixat de forma considerable les darreres setmanes.

Finalment, segons el darrer balanç ja s’han vacunat 4.852 persones més amb la primera dosi i el total arriba a 285.059. També hi ha 126.944 gironins amb la pauta completa de vacunació, 4.206 més que el dia anterior.

Més casos a Catalunya

Respecte a les dades de Catalunya, Salut va notificar 1.801 casos, xifra bastant més elevada a la registrada els dies anteriors. Els indicadors de contagi es van mantenir similars i el nombre d’ingressats va baixar en 53 menys. Respecte als crítics, n’hi havia 14 menys fins a un total de 330. La positivitat de les proves també va disminuir lleugerament.

Més del 40% de catalans de més de 16 anys, vacunats

El 40,5% dels catalans de més de 16 anys ja té posada almenys una dosi de la vacunacontra la covid-19, dada que representa el 34,4% comptant a tota la població, després que divendres els equips de vacunació posessin 72.727 noves dosis. Un total de 2.691.492 catalans ja tenen posada una dosi, mentre que 1.147.116 han rebut les dues injeccions i un total de 1.229.447 gaudeix ja de la pauta completa. La població de 50 a 59 anys ja arriba al 44% de vacunació. Aquesta setmana arribaran 357.280 dosis entre Pfizer, Moderna i Janssen. Totes menys AstraZeneca.