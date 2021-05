Un estudi del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha identificat en sang i pulmons de pacients cèl·lules immunitàries de memòria que són essencials per al control de la infecció per SARS-CoV-2. Els investigadors han observat patrons en la resposta dels limfòcits T en sang que s’associen amb l’evolució clínica dels pacients: Els hospitalitzats tenen nivells més alts de les citocines IFNg i IL-4, mentre que aquells amb símptomes més lleus tenen més IL-10, una citocina que pot tenir un paper rellevant a l’hora de controlar la inflamació. Per contra, els pacients més greus, tenen menys limfòcits T, ja que moltes d’aquestes cèl·lules -sobretot les que produeixen la IL-10- moren arran de la gran inflamació que es genera.

L’estudi, liderat pel grup de Malalties Infeccioses del VHIR es va portar a terme amb mostres de 46 pacients durant la primera onada de la pandèmia: 14 persones amb símptomes que no van requerir hospitalització, 20 pacients lleus però que van requerir hospitalització i 12 pacients greus hospitalitzats. Els resultats han estat publicats a la revista Nature Communications.

Importància per a les vacunes

Entre els resultats de l’estudi, també destaca que el tipus de resposta immunitària que es desenvolupa en els pacients es relaciona amb la proteïna o proteïnes que el sistema immunitari reconeix del SARS-CoV-2 quan entra al cos. Aquest fet, segons els investigadors, podria relacionar-se amb el desenvolupament de vacunes, ja que actualment totes les disponibles van dirigides a la proteïna S del virus i noves vacunes podrien incloure altres parts del virus. En aquest sentit, els autors del treball destaquen que estudiar els tipus de resposta immunitària ajudaran a desenvolupar més vacunes.