La Diputació de Giron ha aprovat definitivament el projecte de condicionament de dos trams de la carretera de Siurana d’Empordà (GIV-6219), des de la C-31. Ha aprovat parcialment el projecte perquè de moment queda descartada la variant de Baseia. Si es compleix l’acordat en reunions amb la plataforma contrària al projecte i el govern municipal, aquest tram se cedirà a l’Ajuntament. La plataforma Salvem Siurana estarà a l’expectativa perquè es compleixi i continua pensant que l’obra és exagerada pel volum de trànsit de la carretera.

Siurana d’Empordà és un municipi amb 160 habitants amb una carretera que connecta amb la C-31, una via que enllaça Figueres amb l’Escala i les poblacions del Baix Empordà.

El projecte d’ampliació de la carretera, fins a set metres, des de la C-31 fins al poble, i des daquí una variant fins a un petit nucli va generar un rebuig de veïns que es van agrupar en la plataforma Salvem Siurana.

Des dels inicis han sostingut que la Diputació de Girona no ha justificat mai de forma correcta el trànsit que al·lega que passa per aquesta via, 591 vehicles al dia. Es van arribar a posar comptadors després que es presentessin al·legacions.

Després de protestes, accions i reunions, finalment la Diputació de Girona va aprovar el mes passat el projecte, però només una part. Aquí manté la proposta d’ampliació amb una carretera de set metres d’amplada.

Segons la plataforma, pel tram de Siurana a Baseia, en comptes de la variant, plantegen una intervenció menor amb cuneta americana i cedir la carretera a l’Ajuntament.

Des de Salvem Siurana han manifestat que «tot i que estem força satisfets perquè no s’executa el projecte en la seva totalitat, ens hauria agradat que fessin tota la carretera amb cuneta americana».

A partir d’ara faran un seguiment dels tràmits i l’obra per veure que es compleix amb el que s’han compromès, han remarcat des de l’entitat.

Alhora, continuaran treballant amb l’entitat Iaeden-Salvem l’Empordà per un pla de carreteres de la Diputació més adaptat als entorns naturals i respectuós amb el territori.

«Canviar el model caduc de grans infraestructures innecessàries, amb grans constructores adjudicatàries, per un model de país avançat», constaten.

El projecte de la carretera de Siurana d’Empordà té un cost de 855.000 euros. Tot i que es veurà reduït per la supressió de la variant, consideren que és exagerat pel trànsit i les necessitats d’una carretera que condueix a una població que no arriba als dos-cents habitants.