La Diputació de Girona ha radiografiat l'estat de 25 platges del litoral de la Costa Brava. S'estenen entre l'Alt i el Baix Empordà i abasten onze municipis. La diagnosi n'analitza l'estat de conservació i proposa les actuacions que cal dur a terme per restaurar-les i permetre que els seus ecosistemes dunars siguin més resistents al canvi climàtic. L'estudi inclou una fitxa per a cada platja i conclou també amb quina prioritat cal actuar-hi. De les 25 que inclou la diagnosi, n'hi ha nou on es considera que cal intervenir-hi amb rapidesa. D'aquestes, totes excepte una –la de la Pletera i Fonollera, a l'Estartit- es troben a l'Alt Empordà. En destaca el cas de la platja de Garbet, a Colera, on l'estudi recull que cal intervenir-hi ja.