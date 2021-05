Trenta-sis alumnes de la Universitat de Girona van exposar divendres passat les seves propostes de creixement de manera sostenible al castell de Calonge, al Baix Empordà, i l’ajuntament, que ha orientat els estudiants en l’elaboració dels projectes, decidirà quins executa en un futur.

Segons l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, «la construcció d'habitatges per afavorir la mobilitat verda ha marcat l'eix principal de les 18 propostes per urbanitzar de manera sostenible Calonge i Sant Antoni». Durant els darrers mesos, els 36 alumnes del segon curs del Grau en Estudis d’Arquitectura de la UdG, s'han reunit amb representants de l'Ajuntament per valorar les necessitats urbanístiques de Calonge i Sant Antoni i la viabilitat i la sostenibilitat d'aquests projectes, i el consistori decidirà en els propers mesos quins es poden executar.

L'acte, celebrat divendres passat al castell de Calonge, va ser organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, i el Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. A la presentació hi van assistir l'alcalde, Jordi Soler; Xavier Guerra, cap de l'àrea d'Urbanisme, i Dolors Vidal, directora de la càtedra.

Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, va subratllar que els alumnes «han presentat Calonge i Sant Antoni com un nucli molt esponjat amb molta trama verda i conservant l'essència històrica». Soler va explicar que han posat «el territori i els mitjans tècnics per explicar com està el pla general i ho hem enfocat en el nucli antic, als seus voltants i en zones on es pot créixer i que no estan explotades, com l'avinguda Catalunya, que és l'antiga carretera de Calonge a Platja d’Aro».