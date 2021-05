Dues setmanes després de la caiguda de l’estat d’alarma i les restriccions més dures que comportava, Girona i el conjunt de Catalunya continuen en una situació estable, amb la majoria dels indicadors de la pandèmia de coronavirus a la baixa.

Així ho demostren les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut: el nombre d’ingressats per covid-19 als hospitals gironins ha disminuït en una persona des de l’últim balanç i s’ha situat en 104, i, igual que ahir, han baixat els ingressats a les UCIs en tres persones, de manera que ara mateix hi ha 32 crítics pel virus, indicadors similars als del juliol passat.

Evolució positiva

Però a la Regió Sanitària de Girona no només ha anat a la baixa la pressió hospitalària, la millora notable de les xifres també es contempla en els nous casos de coronavirus, que disminueixen un 44% en les últimes 24 hores i sumen 65 positius més, acumulant un total des de l’inici de la pandèmia de 74.243 contagis.

En concret, el 4,65% de les proves que es fan surten positives i es manté la tendència d’estar per sota del 5%, on la transmissió, segons els experts, encara és «controlable».

Pel que fa al total de defuncions, a Girona han mort 2.129 persones, una més que en el balanç anterior.

Seguint el mateix sentit d’evolució positiva, el risc de rebrot també disminueix i ho fa 8 punts, fins a 147, mentre que la setmana del 6 al 12 de maig era de 260. És precisament aquest indicador el que mesura el creixement potencial de l’epidèmia globalment.

En canvi, la velocitat de reproducció del virus (Rt) puja dues centèsimes per segon dia consecutiu fins a 0,73, però continua per sota de l’1 i per sota de la mitjana catalana. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 76 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 200.

Quant a l’evolució de la vacunació, 1.283 gironins més han rebut la primera dosi i se’n registren un total de 286.342, mentre que 120.958 tenen la segona dosi de la vacuna i un total de 127.641 ja la pauta completa de vacunació, 697 més que en el balanç anterior.

Catalunya: 19 ingressats més

Respecte a les dades de Catalunya, el nombre d’ingressats per covid-19 als hospitals catalans trenca la tendència a la baixa dels darrers dies i mostra un repunt fins a 857, amb 19 hospitalitzats més. Per la seva banda, els crítics ingressats a l’UCI sí que segueixen reduint-se i ara són 315, 15 persones menys que fa 24 hores.

En canvi, pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, puja tres centèsimes, fins a 0,81, mentre que el risc de rebrot baixa dos punts, fins a 111. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix igualment i passa de 144,37 a 136,61. D’altra banda, s’han declarat 604 nous casos, amb un total de 676.601.

Salut ha informat de dues víctimes mortals més, elevant el total de defuncions a 22.122 des de l’inici de la pandèmia. En concret, 14.078 han mort en hospitals o centres sociosanitaris (+2), 4.564 en residències, 1.179 en domicilis i 2.301 no classificables.

Durant l’última setmana analitzada s’han fet 98.648 proves PCR i 40.073 tests d’antígens, dels quals un 3,63% ha donat positiu, indicador inferior al valor de l’interval anterior, que era de 4,31%. Els resultats demostren que la mitjana d’edat de les persones que donen positiu frega els 36 anys.

El 35% dels catalans, vacunats

Quant a les dades de vacunació, l’últim registre informa que ja hi ha 2.706.960 catalans vacunats contra la covid-19 amb una dosi, 15.468 més que fa 24 hores; i 1.159.121 persones amb dues dosis, 12.005 més. En paral·lel, hi ha 1.243.583 catalans amb la pauta completa, 13.560 més.

En termes generals, el 34,6% de la població de Catalunya ja ha rebut la primera punxada de la vacuna i gairebé el 16% té la pauta completa. Si només es tenen compte els majors de 16 anys, les xifres augmenten fins al 40,7% de la població amb una primera dosi contra la covid-19 i el 18,7% amb la immunització completa, segons les dades del Departament de Salut.

El ritme de vacunació

Per col·lectius, tenen la primera dosi el 93% de les persones de 80 anys i més; el 91% de les de 70 a 79 anys; el 80% de les de 66 a 69; el 77% de les de 60 a 65 anys, el 45% de les de 50 a 59 i el 68% dels treballadors essencials. També tenen el primer vaccí el 96% de les persones institucionalitzades; el 85% del personal de les residències; el 89% del personal d’atenció primària i hospitalària; el 72% d’altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari; i, finalment, el 89% dels grans dependents.

Les xifres disminueixen quan es tracta de la pauta completa, que ja la tenen el 91% de les persones de 80 anys i més; el 63% de les de 70 a 79; el 5,6% de les de 66 a 69; el 7,7% de les de 60 a 65; el 4,4% de les de 50 a 59; el 3,1% dels treballadors essencials; el 85% dels grans dependents; el 94% de les persones institucionalitzades; el 80% del personal de residències; el 82% del personal d’atenció primària i hospitalària i el 13,2% de l’altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari.