S'ha acabat prendre la temperatura als alumnes als matins, la prohibició de portar joguines de casa i la de no compartir material entre alumnes. Les instruccions perquè les escoles catalanes comencin a preparar el curs escolar vinent, el 2021-2022, enviades la setmana passada per les conselleries d'Educació i Salut als centres escolars, relaxen moltes de les restriccions imposades aquest any per la covid. El protocol manté l’entrada esglaonada, i obre la porta, malgrat que sigui de forma encara vaga i amb condicionant, a retirar la mascareta a primària segons la situació epidemiològica.

El protocol manté l'organització dels centres en grups bombolla perquè és una fórmula que ha donat «molta seguretat a l'hora de garantir la traçabilitat». El que sí que variarà serà la distància dins de cada grup bombolla: mentre ara hi ha d'haver 1,5 metres entre persones, el curs vinent no serà necessari mantenir aquesta distància mínima.

A més, s'obre la possibilitat que en espais a l'aire lliure, com els patis, s'hi puguin combinar més d'un grup sempre que es faci ús de la mascareta.