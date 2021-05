La mortalitat en accidents de trànsit s’ha incrementat un 44% en prop de cinc mesos de 2021. Un any que està sent força negatiu pel nombre de morts a les carreteres respecte a l’any passat, un 2020 que va estar marcat per una davallada de la mobilitat i, per tant, de la sinistralitat arran de les mesures i restriccions imposades per la pandèmia.

Aquest any, els sinistres viaris s’han cobrat la vida de 13 persones, fins a 21 de maig. Una xifra que queda lluny de les nou víctimes registrades en el mateix període de l’any passat. Segons les dades recopilades per Diari de Girona, tant dels accidents que han succeït en vies urbanes com en carreteres, enguany hi ha hagut fins a 11 accidents de trànsit mortals amb un resultat de 13 finats. L’any passat, per les mateixes dates, havien mort nou persones en vuit sinistres.

Quatre morts en dos accidents

I és que, en dos d’aquests, hi han perdut la vida dues persones. Un dels més recents i també més impactant és el d’un conductor begut que va atropellar mortalment el 8 de maig una parella a Roses quan travessava un pas de vianants de la ronda de circumval·lació. L’infractor, un veí de Figueres de 40 anys, va donar positiu en alcoholèmia. El jutjat de guàrdia de Figueres el va deixar lliure i li va retirar el permís de conduir. A més, l’acusat ha de comparèixer setmanalment davant del jutjat i se li ha retirat el passaport.

Els dos vianants morts en aquest atropellament formen part dels anomenats col·lectius vulnerables per les autoritats de Trànsit. És a dir, aquells que més febles són davant d’un sinistre viari. En formen part, a banda dels vianants, els ciclistes i els motoristes.

Enguany ja han perdut la vida nou persones d’aquest col·lectiu. Una xifra molt elevada respecte a l’any passat, quan en van ser quatre durant el mateix període.

Per tant, els finats d’aquest col·lectiu representen prop del 60% de la mortalitat d’enguany. Els vianants són el col·lectiu més castigat, ja que han mort atropellades fins a cinc persones. La resta són dos motoristes i dos ciclistes.

Cinc atropellats mortalment

Quant als atropellaments, s’ha de destacar la mort d’un menor d’edat. Un noi de 17 anys que va perdre la vida després de ser atropellat per un cotxe a Torroella de Montgrí el dia 12 de maig. Va morir al cap de tres d’estar ingressat a l’hospital Josep Trueta de Girona i després no de poder superar les greus lesions que li va causar el vehicle que el va envestir a la carretera de l’Estartit.

Es tracta de l’únic menor d’edat que ha mort aquest any -de moment- en un accident de trànsit a les comarques gironines. L’any passat per aquestes mateixes dates només havia mort una persona atropellada en estranyes circumstancies a l’AP-7 a Salt. Ja que abans de ser atropellada se l’havia vist anant amb bici. Durant tot el 2020 només van perdre la vida dues persones atropellades. El més notori va ser al desembre, quan va morir un operari que estava fent tasques a la C-31 a Siurana. El conductor va fugir del lloc i el van detenir el mateix dia a l’Estartit.

Motoristes i ciclistes

La mortalitat també és elevada entre motoristes i ciclistes i ja sumen quatre víctimes aquest 2021. La xifra ja iguala els morts d’ambdós col·lectius del mateix període l’any passat. Van morir tres motoristes i un ciclista.

Ambdós col·lectius són d’especial atenció per part de les autoritats de Trànsit i precisament avui acaba una campanya policial intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes. I és que, actualment, una de cada tres víctimes mortals a la carretera a Catalunya és un motorista, segons el Servei Català de Trànsit.