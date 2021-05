L'estació de muntanya de Vall de Núria acull des d'aquest passat dissabte el nou Observatori d’Ocells i l'exposició itinerant Tots podem ajudar el gall fer. L'Observatori d'Ocells servirà per donar a conèixer als visitants la varietat d’ocells que es poden descobrir a l’entorn de l’estació i està situat al mirador del llac, al costat oposat de la Creu d’en Riba. L’equipament comptarà amb plafons que permetran distingir les diferents espècies d’ocells que habiten la vall, com són rapinyaires, còrvids o orenetes. Pel que fa a l’exposició sobre el gall fer, busca donar a conèixer aquesta espècie, conscienciar la població sobre la seva situació i divulgar les recomanacions pràctiques per col·laborar en la seva conservació. Tots podem ajudar el gall fer es podrà visitar al Centre d’Interpretació de Vall de Núria fins al dia 10 de juliol.