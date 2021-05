Els Bombers de la Generalitat han atès 477 serveis per accidents de trànsit a les comarques gironines en els primers quatre mesos de l’any. El cos d’emergències participa de mitjana en les tasques de rescat de cinc sinistres viaris al dia. I és que la Regió d’Emergències de Girona és una de les que té més serveis d’aquesta tipologia, segons les dades de Bombers, que mostren que, si bé l’any passat va ser de mínims arran de la pandèmia, amb 1.530 actuacions, en canvi, des de l’any 2016, els Bombers de la Regió d’Emergències de Girona treballen amb més de 2.000 serveis a l’any. Analitzant les dades que van del 2019 fins a aquest abril de 2021 es pot veure com el 2019 va ser l’any de rècord a Girona, amb 2.305 serveis.

I és que els Bombers sovint han d’aplicar tècniques per treure les persones que queden atrapades arran d’un sinistre, com és l’excarceració, unes maniobres que aprenen durant la seva formació i que faciliten l’actuació de la resta de serveis d’emergències a l’hora de tractar les víctimes, entre d’altres. Són actuacions, com recorden des de Bombers, en què la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per això, la formació dels efectius d’emergències és molt important.

La Regió d’Emergències de Girona és de fet la que acumula més actuacions de Bombers d’aquestes característiques i la tendència és similar els últims anys. Només s’apropen a Girona les regions metropolitanes.

Girona al capdavant

Per exemple, entre gener i abril hi ha hagut 472 serveis a la Regió metropolitana Nord i a la de Girona, 477. En canvi, si s’observen les acumulacions anuals, Girona està al capdavant de tot també, amb 2.305 actuacions el 2019, i per sota hi ha altra vegada la Metropolitana Nord (1.966 serveis).

La sinistralitat a Girona sempre ha estat elevada i malauradament alguns dels accidents s’acaben cobrant vides. Enguany -fins a 23 de maig- els sinistres viaris s’han endut la vida de 13 persones.

Una xifra que queda lluny de les nou víctimes registrades en el mateix període de l’any passat. Hi ha hagut fins a 11 accidents de trànsit mortals amb un resultat de 13 finats. Nou de les persones mortes, a més, pertanyien als anomenats col·lectius vulnerables; és a dir, els més febles davant d’un accident.

Concurs de rescat en accidents

Un bon moment per veure la traça i la tècnica que tenen els Bombers a l’hora de fer les seves atencions en accidents de trànsit és la celebració del Concurs de rescat en accidents de trànsit. Comença avui i dura fins divendres, i se celebra a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Enguany, se celebra la XVI edició dels Concurs després que l’any passat s’hagués d’anul·lar a causa de la crisi sanitària. Procedents de la la Regió d’Emergències de Girona hi haurà sis equips i també, en dos de totalment femenins, hi ha bombers de les comarques gironines. En total hi participen 43 equips, que estan formats cadascun per sis persones: un que fa tasques de comandament, un de sanitari i quatre bombers. Aquesta edició mantindrà el format de concurs però no tindrà caràcter competitiu perquè no hi haurà classificacions finals.

Millorar en els serveis

Segons els Bombers, aquest concurs serveix per implementar els nous procediments d’intervenció en accidents de trànsit, dinamitzar professionalment l’actuació i fomentar l’intercanvi de tècniques i metodologies de treball. I és que, asseguren en un comunicat, s’ha convertit en una eina formativa complementària al ventall de cursos específics oferts des de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya als cossos de Bombers.

A causa de les restriccions sanitàries per la COVID-19, les maniobres de tots els equips es podran seguir en directe, en streaming. Cada equip participarà amb una única maniobra, l’estàndard: té una durada de 20 minuts, en la qual s’haurà de rescatar una víctima estable, és a dir, que no presenta risc vital imminent.