La millora de les dades de la pandèmia ha permès que la província de Girona baixi del nivell 4 al 3 d’alerta per coronavirus. Aquest indicador es basa en la situació epidemiològica i la capacitat de les UCIs i es classifica en quatre graus depenent de la gravetat. Girona està al nivell tres juntament amb Madrid, Biscaia, Guipúscoa, Burgos, Osca, Saragossa, Lleida, Toledo, Màlaga i Sevilla segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat, que es fa setmanalment. Cal destacar que ja no hi ha cap província en alerta 4, que és la més elevada.

Segons la mateixa font, la principal causa que situa la província en aquest nivell és la incidència acumulada en set dies, que fins a finals de la setmana passada era de 87,4 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la darrera actualització era de 127,1 positius. D’altra banda, la incidència de casos dels darrers catorze dies i en persones de més de 65 anys és bastant elevada. Finalment, segons aquest balanç, l’ocupació de les UCIs gironines és del 42,9% mentre que la setmana anterior era del 25%.

D’altra banda, una dada que ha empitjorat respecte a la setmana passada és la traçabilitat dels casos gironins, ja que ha passat del 58 al 45,2%. Això vol dir que es desconeix l’origen de més de la meitat de positius, és a dir, no se sap si es van contagiar perquè són contactes estrets d’algun positiu en concret.

Malgrat tot, es tracta del percentatge més elevat de Catalunya. En segon lloc hi ha la província de Lleida (43,5%), seguida de Tarragona (29%) i Barcelona (33,8%).

Puja la transmissió del virus

Respecte a les dades actualitzades ahir, es va confirmar la tendència a l’alça de la velocitat de transmissió del virus (Rt), ja que va tornar a augmentar per tercer dia consecutiu. Ahir la taxa era de 0,77, quatre centèsimes més que el dia anterior, tot i que encara està lluny del topall d’1, màxim recomanat per mantenir el contagi controlat. Aquest indicador avalua la mitjana de persones que pot contagiar una persona infectada. Seguidament, el risc de rebrot va baixar un punt mentre que dies anteriors n’havia baixat més de deu diàriament. Per tant, sembla que els indicadors de contagi tornen a estancar-se.

Quant als casos, Salut en va notificar 42, un 35% menys que el dia anterior, i no es va sumar cap nova mort. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 73 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 186,93. La pressió hospitalària va pujar lleugerament i ahir hi havia un ingressat i un dos crítics més que el dia anterior.

Finalment, la vacunació es va tornar a estancar com cada diumenge. A Girona es van posar 26 primeres dosis i 96, de segones.

Indicadors estancats

El nombre d’ingressats per covid-19 als hospitals catalans van augmentar per segon dia consecutiu després de jornades d’importants baixades. Ahir hi havia 870 pacients ingressats, 13 més que en l’últim balanç del Departament de Salut. El nombre de pacients a les UCI va continuar reduint-se i ahir n’hi havia 306, 9 menys. Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, va seguir la dinàmica a l’alça i va pujar cinc centèsimes, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot es va mentenir en 111. La incidència a 14 dies va passar de 136,61 a 129,55. Es van detectar 262 casos nous amb una positivitat de les proves del 3,6%. En la darrera setmana s’han fet unes 3.000 proves menys. Finalment, només es van sumar dues morts.