Abans del referèndum de l’1-O, Gemma Geis (Girona, 1979) vivia abocada a una brillant carrera universitària: doctora en Dret per la UdG, plaça de professora agregada, estades en algunes de les universitats més prestigioses del món, vicerrectora amb l’equip de Sergi Bonet entre 2013 i 2017. Tan centrada estava en la seva vida acadèmica que va declinar un parell de cops les primeres ofertes que li va fer Carles Puigdemont per entrar en política, tant en la candidatura municipal de l’exalcalde de Girona com el primer cop que aquest li va plantejar anar al Parlament. Però, segons ha explicat algun cop ella mateixa, l’1-O va remoure a fons la seva consciència política i, llavors sí, va acceptar la proposta de Puigdemont per encapçalar la llista de JxCat a Girona a les eleccions de desembre de 2017. Des de llavors, la seva carrera política ha estat fulgurant, primer cop a portaveu adjunta de Junts al Parlament i, amb la dimissió d’Eduard Pujol, assumint el càrrec de portaveu. Ara agafarà les regnes de la conselleria d’Universitats i Recerca, que sembla feta a la seva mida.

El seu besavi, alcalde d’ERC

Geis no és la primera política de la seva família. El seu besavi va ser alcalde de Sarrià de Ter per Esquerra Republicana: segons va explicar ella mateixa en una piulada, va ser escollit el 27 d’octubre de 1933, i posteriorment condemnat a presó.

Ella i la seva germana Cristina, però, es van criar al barri de Pont Major de Girona. Els seus pares, Martí i Quimeta, tenien un taller de fusteria metàl·lica al barri, i a ella li havia tocat ajudar en el negoci familiar des de ben petita. L’ara consellera encara recorda com, vestida amb la bata de les monges, havia d’estar tallant ganxos d’acer inoxidable per les fàbriques de pernil per tal de guanyar-se les bambes que volia per jugar a bàsquet, la seva gran passió. Més endavant va anar a l’institut Carles Rahola i va coincidir a classe amb el nou conseller d’Empresa i Treball, el sarrianenc Roger Torrent (ERC), ja que són de la mateixa promoció.

Doctorat amb premi

L’any 1998 va començar la carrera de Dret a la Universitat de Girona, i es va llicenciar el 2002 per cursar després el màster de Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Es va acabar especialitzant en l’àmbit de l’execució de les sentències urbanístiques, que va ser el tema central de la seva tesi, que va fer a la UdG i que va defensar l’any 2011, tot valent-li el Premi Extrarodinari de Doctorat de Dret d’aquell any.

Centrada en la seva vida acadèmica, va declinar la proposta de Carles Puigdemont d’incorporar-se a la seva candidatura per a les eleccions municipals de Girona, possiblement per situar-la com a regidora d’Urbanisme. En canvi, sí que va acceptar la proposta del llavors rector de la UdG, Sergi Bonet, per incorporar-se al seu equip com a vicerrectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació, càrrec que va exercir entre 2013 i 2017.

Cap de llista per Girona

Mare de dos fills, tot i que inicialment va rebutjar la proposta de Puigdemont per anar al Parlament, va canviar d’opinió després de l’1-O. Va ser llavors que va decidir aparcar momentàniament la seva carrera acadèmica -sempre ha dit que la seva dedicació a la política és temporal- i encapçalar la candidatura de JxCat a les comarques gironines en les eleccions del 21 de desembre de 2017. Va aconseguir una victòria contundent, amb set diputats, els mateixos que ha aconseguit revalidar en els comicis del passat 14 de febrer.

Es va estrenar amb força al Parlament, com a portaveu adjunta de JxCat, i a l’octubre de 2020 va esdevenir la portaveu del grup arran de la renúncia d’Eduard Pujol arran d’un possible cas d’assetjament sexual. Sempre s’ha mantingut molt propera a Puigdemont i també va ser una de les impulsores de la Crida Nacional per la República.

La seva proximitat amb Puigdemont, els seus bons resultats a Girona, el seu coneixement del món universitari, la paritat i l’equilibri territorial del nou Govern van situar-la a totes les travesses per entrar al nou govern. I finalment serà així, s’estrenarà amb la recuperada cartera d’Universitats i Recerca, un terreny que coneix perfectament.

L’actual rector de la UdG, Quim Salvi, afirma que per a tota la comunitat universitària és «un orgull» que una de les seves professores assumeixi les regnes de la conselleria. «És una molt bona coneixedora del sistema universitari, per tant, valorem molt positivament el seu nomenament, i més perquè Universitats tornarà a tenir una conselleria pròpia», assenyala Salvi, que la descriu com una persona «amb bon tarannà, dialogant i que sap escoltar».

A més, Salvi també destaca la seva «capacitat de gestió» -com va demostrar durant el seu pas pel vicerrectorat- i que coneix perfectament l’entorn universitari. El rector assenyala que Geis és perfectament conscient del paper de les universitats com a motor del progrés cultural i socioeconòmic, i assegura que en el primer acte previst on han de coincidir -aquest divendres-, li transmetrà la seva mà estesa per poder començar a treballar plegats.