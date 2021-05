Ahir l’Institut Català de la Salut de Girona va acomiadar els residents d’últim any de medicina i infermeria de l’atenció primària. L‘acte de comiat va tenir lloc al centre cultural la Mercè en una sala amb aforament limitat per la covid-19. Entre d’altres, hi van participar Margarita Puigvert, professional sanitària jubilada que s’ha reincorporat aquest darrer any per donar suport a la gestió covid-19 i Pascual Solanas, tutor de residents, que va destacar els valors dels professionals de la medicina de família que «van més enllà de l’especialització: l’actitud i la professionalitat».

El comiat es va fer de setze professionals de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i de quatre de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària. En total, l’ICS i IAS en contracten el 75% per a l’atenció primària i dos professionals més externs.