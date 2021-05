La Diputació de Girona incrementarà la dotació econòmica en dues línies de subvencions del Servei d’Habitatge d’aquest any i les ajudes per a la rehabilitació i compra d’habitatge social arribaran fins als 1.349.774,71 euros. En aquest sentit, la corporació ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit amb 329.774,71 euros addicionals amb l’objectiu de poder «donar resposta a les demandes i necessitats dels ajuntaments i entitats locals de les comarques gironines».