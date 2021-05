Salut començarà demà l’administració de les segones dosis dels col·lectius essencials. Tots els menors de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d’AstraZeneca ja poden demanar cita mitjançant a través de la pàgina web de Salut.

Actualment hi ha habilitats a Catalunya 63 centres de vacunació poblacional, dels quals 25 s’encarregaran de posar la segona dosi de la vacuna als col·lectius essencials. L’oferta de vacunació per aquestes persones en aquests punts de vacunació serà la disponible segons el nombre de vacunes anunciades la setmana passada que han d’arribar a Catalunya.

Per a l’administració d’aquesta segona dosi als menors de 60 anys vacunats amb una primera d’AstraZeneca caldrà que signin un consentiment informat que es pot descarregar prèviament o que es trobarà en paper al mateix centre de vacunació el dia de la cita. És necessari signar-lo i entregar-lo el dia de la vacunació. Aquests consentiments es custodiaran al centre de vacunació i es recolliran per tenir-los centralitzats.

Per defecte, la persona que s’apropi al punt el dia i hora de la cita se la vacunarà amb Pfizer. En cas que vulgui posar-se AstraZeneca ho haurà de manifestar en el moment del registre de la vacunació. A Catalunya hi ha 240.042 persones menors de 60 anys que han rebut una dosi de la vacuna d’AstraZeneca i estan pendents de rebre la segona.

Progrés de vacunació

Respecte al progrés de vacunació, a la Regió Sanitària de Girona prop d’un 40% de la població de més de 16 anys ja té la primera dosi de la vacuna. Respecte a fa una setmana, l’augment més destacat de vacunacions s’ha produït a la franja de 50 a 59 anys ja que el percentatge de primeres dosis s’ha doblat. Actualment, un 41,1% ja té el primer vaccí.

Seguidament, una altra novetat destacada és que la vacunació de primeres dosis a treballadors essencials i sanitaris que no estan a primera línia ha progressat lleugerament després de setmanes d’estancament. Això és degut al fet que aquesta setmana s’ha reprès la vacunació a aquests col·lectius, tot i que amb dosis d’altres companyies.

D’aquesta manera , la vacunació segueix avançant a bon ritme i també entre la població més vulnerable i d’edat més avançada.

Prova d’això és que almenys un 70% dels gironins de més de 60 anys ja tenen administrada una dosi. Els col·lectius amb la cobertura més elevada són els usuaris de residències i els de més de 80 anys, amb més d’un 90% de la població amb una dosi. Seguidament, el percentatge segueix el mateix ordre que les franges d’edat. Per tant, entre els gironins de 70 a 79 anys també hi ha una vacunació molt elevada i la pauta completa ja supera el 62%. A continuació, gairebé el 78% de gironins de 66 a 69 anys tenen la primera dosi, així com el 76,6% de la població de 60 a 65 anys.

Un altre apunt destacat és que la franja d’entre 70 i 79 anys és la que presenta més diferència entre els vacunats amb dues dosis i la pauta completa. Això evidencia que és el col·lectiu que ha rebut més dosis de Janssen i, en aquest cas, només en cal una per a completar la pauta completa. Aquesta diferència també es produeix a la franja de 60 a 65 anys, tot i que en aquest cas també pot ser per un altre motiu: que n’hi hagi hagut prou amb qualsevol dosi si es té un diagnòstic covid-19 previ a l’administració del vaccí. Les persones d’entre 66 i 69 anys també tenen un percentatge elevat de primeres dosis, tot i que tardaran més a rebre la segona perquè han rebut la d’AstraZeneca.

Poques dosis en un dia

Finalment, respecte a l’actualització de vacunats per part de Salut, la xifra de dilluns va ser bastant inferior a la registrada altres setmanes. En total es van posar 470 dosis, quan la mitjana diària sol superar les 5.000. El rècord de vacunats supera les 11.000 dosis. D’aquestes 470, 194 van ser primeres dosis i 276, segones.