Els delictes sexuals es disparen a Girona i han pujat un 53% durant el primer trimestre. En total, els cossos policials desplegats a la província han tractat fins a 69 casos de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Mentre que l'any passat, n'havien estat 45.

Aquest balanç de criminalitat fet públic avui pel Ministeri de l'Interior també mostra que dels 69 delictes, 10 d'ells han estat violacions. Unes agressions sexuals amb penetració que també han anat a l'alça, en un 42,9% respecte al primer trimestre del 2020 (7).

La resta de fets són sobre la resta de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, com ara els abusos sexuals. Que cada cop es denuncien més, gràcies a casos mediàtics com els Maristes. Aquí s'han denunciat fins a 59 casos entre el gener i març de 2021, el què representa un 42,9% més que l'any anterior (38).

Baixada global

La resta d'infraccions penals en canvi han anat de baixa durant el primer trimestre de l'any. En global, han caigut un 4,6%. Se n'han registrades un total de 8.082 que han tractat els cossos policial desplegats a Girona com són Mossos d'Esquadra, Policies locals, CNP, Guàrdia Civil, entre altres

Destaca per exemple, una davallada del 29,1% dels robatoris amb violència i intimidació o la reculada de les sostraccions de vehicles, que també han baixat, en aquest cas un 29,3%. Els robatoris a domicilis han caigut un 14,5% i se n'han produït 642 en tres mesos per contra dels 751 del 2020.

Nou poblacions analitzades

Per primer cop el balanç del Ministeri de l'Interior ha fet públics els indicadors de seguretat de poblacions de més de 20.000 habitants, fins ara només ho feia de les de més de 30.000. Això representa que ara es coneixen les dades delinqüencials de nou municipis gironins: Girona, Blanes, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Salt, Banyoles, Palafrugell, i Sant Feliu de Guíxols. Els tres últims de la llista són les noves incorporacions.

De totes nou poblacions, només en dues han pujat els delictes. Es tracta de Figueres i d'Olot. A la capital de la Garrotxa és on hi ha hagut l'increment més destacat: del 44,9%. Aquí s'han conegut fins a 213 infraccions penals, quan l'any anterior n'eren 147. D'aquí destaquen el creixement de robatoris amb violència i intimidació, que han crescut un 57,1%, el què suposa passar de 7 a 11 en un any. També han pujat les sostraccions de vehicles ja que se n'han produït 5, mentre que el 2020, cap.

A Figueres el creixement de l'activitat delictiva ha estat menor, d'un 5,1% A la capital de l'Alt Empordà se n'han registrat fins a 641 respecte als 610 del primer trimestre de l'any anterior. Els delictes sexuals s'han duplicat passant de 2 a 4 casos. Els robatoris violents a la via pública també pugen d'11 a 17 en un any i el tràfic de drogues també segueix en escala ascendent, amb 13 casos, un 62,5% més que el 2020 quan se'n van donar vuit fets.

A la resta de grans localitats gironines, les infraccions penals han anat a la baixa. Destaca la baixada del 21% a Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols. Però a grans ciutats com Girona també han caigut els fets delictius -un 6,5%- passant de 1.633 a 1.527 infraccions.