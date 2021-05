Els investigadors han identificat per primer cop a Catalunya el tigre del llorer, un insecte en expansió al continent europeu. Es tracta d’una espècie d’hemípter localitzat primer a la província de Girona, i més tard a la de Barcelona, segons un article publicat al Butlletí de l’Associació Espanyola d’Entomologia. El treball està signat per la professora Marta Goula, de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, i per l’assessor en fitopatologia Josep Maria Riba. El tigre del llorer va aparèixer inicialment a Creta el 2014. Des de llavors, diverses cites científiques havien confirmat la seva presència en punts de la costa mediterrània a França i Itàlia.

L’arribada, a Girona

En el cas de Catalunya, els primers símptomes de la seva presència els va identificar Riba en fulles de llorer en col·laboració amb alguns jardiners de la província de Girona, l’estiu de 2020. L’intens comerç nacional i internacional de plantes ornamentals podria haver-los obert la porta. Encara no se sap si la presència simultània del tigre del llorer en diferents països europeus és conseqüència de diferents episodis d’introducció o bé de la dispersió a partir d’un únic punt inicial. A Catalunya, tot indica que l’insecte estaria en fase d’expansió, però per confirmar-ho caldrà continuar fent-ne el seguiment.