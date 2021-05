Les trucades a la línia d’atenció de la Generalitat contra la violència masclista van a l’alça. Ho demostren les dades dels primers quatre mesos de l’any: 317 trucades. El nombre de peticions d’ajuda entre els mesos de gener i abril ja representa el 40% de totes les rebudes durant l’any passat, quan es va marcar el rècord de trucades a aquest servei de l’Institut Català de les Dones (ICD) a les comarques gironines amb un total de 779. Es dona el cas que la setmana de març que es va iniciar el programa televisiu de denúncia del cas Rocío Carrasco es van incrementar un 61% respecte als set dies anteriors.

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. El seu ús ha anat en augment des de principis d’any. Per exemple, el mes de gener ha rebut 72 trucades de les comarques de Girona. Al febrer, en canvi, han baixat fins a les 55. Però on es veu clarament la pujada és als mesos de març i abril. Aquí hi ha hagut 90 i 100 trucades, respectivament al servei de l’ICD.

El Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 143. Són prop de la meitat de totes les realitzades des de la demarcació. La Selva, en canvi, és la segona comarca amb més activitat, amb 62 registres, i l’Alt Empordà és la tercera àrea des d’on s’ha fet més comunicacions al telèfon de l’ICD, un total de 48.

Girona, segon lloc de Catalunya

L’anàlisi de Catalunya (4.338 requeriments) mostra que la major part de trucades procedeixen de l’àrea metropolitana de Barcelona (2.959); en segon lloc hi ha la demarcació de Girona, amb 317 trucades, i en la tercera posició, el camp de Tarragona, amb 308 comunicacions.

A Catalunya, el repartiment de trucades també ha patit més o menys la mateixa evolució que a Girona. S’ha de dir que el mes d’abril és el que ha viscut una eclosió de trucades al servei gratuït de la Generalitat, amb fins a 1.262. Per darrere hi ha el mes de març, amb 1.166.

L’efecte Rocío Carrasco

La quarta setmana de març va rebre un total de 346 trucades. Es tracta d’un 61% més que la setmana anterior, tot coincidint amb el testimoni públic de Rocío Carrasco a Telecinco per un cas de maltractaments del seu llavors marit, que ha fet que moltes dones tant a Catalunya com a l’Estat denunciïn més els seus casos.

De fet, a Espanya, les trucades al 061 -telefòn d’atenció a les dones maltractades estatal- van disparar-se el mes de març i van arribar a la xifra de 7.213. Això suposa un creixement del 60%, segons recollia Europa Press, i que aniria lligat al testimoni d’aquesta famosa, que ha donat una projecció mediàtica a aquesta xacra que pateixen tantes dones.