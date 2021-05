La pressió assistencial continua baixant a la Regió Sanitària de Girona i ahir es va aconseguir un objectiu important: el nombre de pacients ingressats per coronavirus va baixar de cent. Segons el darrer balanç de Salut n’hi havia 96, xifra que no s’assolia des de mitjans octubre de l’any passat, quan la segona onada començava a despuntar. Per altra banda, el nombre de crítics es va mantenir en 34 tot i que és una xifra bastant baixa comparada amb la registrada setmanes anteriors. Per exemple, fa un mes, hi havia una cinquantena d’ingressats a l‘UCI de mitjana.

Malgrat tot, mentre els llits es van alliberant de pacients amb covid-19, la transmissió del contagi torna a pujar. De fet, experts del grup de recerca en biologia computacional (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya, van alertar a Twitter que l’estancament del descens de contagis es deu als efectes de l’aixecament de l’estat d’alarma i l’increment d’activitat social. D’aquesta manera, els positius totals cauen més lentament i passen del 35% al 10%.

D’altra banda, afegeixen que aquest lleuger descens no correspon a la franja de 70 a 79 immunitzada, ja que continua caient cap a valors d’incidència molt baixa, com a la població de més de 80 anys. El Biocomsc conclou que la vacunació protegeix «personalment» i molt probablement ajuda a la reducció de transmissió de persones vacunades. «Els nivells de circulació baixa del virus en persones de més risc fan pensar en una millora als hospitals els dies vinents», pronostiquen.

Respecte a la resta de dades, els positius van pujar un 50% en un dia i Salut va registrar una nova mort. Mentre la transmissió va créixer, el risc de rebrot va baixar tot i que d’una forma més lenta que setmanes anteriors.

Augmenta la positivitat

Finalment, a Catalunya també es va reflectir la millora hospitalària, ja que ahir hi havia sis ingressats i cinc crítics menys. Per altra banda, la transmissió del contagi i el risc de rebrot van remuntar així com la positivitat de les proves.

Salut va notificar 464 positius nous i cinc defuncions per coronavirus. En la darrera setmana s’han fet 4.596 proves menys que l’anterior.